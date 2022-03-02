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Isparta Haber: Çayboyu’nda taşkın riski var mı?

Isparta Haber: Çayboyu’nda taşkın riski var mı?
ISPARTA
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Çayboyu’nda taşkın riski
Amaç güzelliği koruyarak dereyi daha iyi hale getirmek
 
Devlet Su İşleri 18. Bölge Müdürü Rahmi Şahin ve beraberindeki heyet, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’i ziyaret etti. Ziyarette son kar yağışı sonrasında şehirdeki dereler ve risk durumları ele alındı. Yapılan toplantıda Isparta Çayboyu deresi ve şehir içinden geçen derelerde oluşması muhtemel taşkın risklerine karşı alınacak önlemler ve yapılabilecek çalışmalar değerlendirildi.
DSİ yetkilileri şehir merkezinden geçen ve yeniden ele alınabilecek derelere ilişkin geniş kapsamlı bir sunum yaptı. Sunumlar arasında en dikkat çeken nokta ise çayboyu deresi oldu. Geçen ay başında son 20 yılın en yoğun kar yağışının gerçekleştiği Isparta’da ani lodos ile birlikte karların erimesi, çayboyu deresinde büyük bir taşkın riski oluşturdu.
İşte tüm bu gelişmeler Etnografya Müzesi ile Demirköprü arasındaki dere yatağında yeni çalışmalar yapılmasını ve dere yatağının altyapıya bağlı olarak genişletilmesi ya da derinlemesine çalışılması dahil her türlü seçeneğin masaya yatırılmasını beraberinde getirdi.
Devlet Su İşleri (DSİ) 18. Bölge Müdürü Rahmi Şahin Isparta’da geçen ay başındaki yoğun kar yağışı sonrasında, lodos ve yağmurunda birleşmesiyle birlikte Çayboyu deresinin yoğun bir risk taşıdığını söyledi. Özellikle Çayboyu’nda Demirköprü ile Etnografya Müzesi arasındaki derenin üzerine yapılan yapılarla birlikte, kamelya, menfez ve köprü gibi yapıların büyük bir taşkın riskini oluşturduğunu  aktaran DSİ 18.Bölge Müdürü Rahmi Şahin, “Çayboyu deresi gördük ki tabiri caizse Demirköprü ile müze arasındaki 1300 metrelik kısım taşkın yönüyle saatli bir bomba gibi. Dolayısıyla burada büyük bir taşkın riski var. bu riski bertaraf etmek adına belediyemizle ortak bir çalışma etrafında buluşmak istiyoruz” dedi. Derenin kalan bölümlerinin 6 bin metrelik kısmının geçmişte DSİ tarafından ıslah edildiğini hatırlatan Şahin, “Bizim ıslahımız arasında kalan Demirköprü ile Müze arasındaki alan geçmiş yıllarda belediyemiz tarafından rekreatif amaçlı ıslah edilmiş. Güzel bir alan çıkarılmış, ancak alanın güzelliği taşkın riskini ortadan kaldırmıyor. Çayboyu’nda büyük bir taşkın riski var. 1300 metrelik kısmın tekrar ele alınması, ıslah edilmesi noktasında DSİ olarak çalışmak istiyoruz” görüşlerinde bulundu.
Islah etmek istedikleri dere alanında akış kesitini daraltıcı ve akış rejimini bozucu dere üzerindeki yapıların bir an kaldırılması gerektiğini dile getiren Şahin, “Yine kesiti daraltan menfezlerin, sanat yapılarının bir an evvel yenilenmesi gerektiğini söylemek istiyoruz. Bu noktada belediyemiz ile birlikte bir çalışma yapıp bir proje yürütmek istiyoruz. Sizin de kar yağışlarında gözlemleriniz oldu. Tıkanmalar yaşandı, şahit olundu. Şehir açısından ne kadar risk oluşturduğunu gördünüz” şeklinde konuştu.
Ziyaretten duyduğu ve gösterilen hassasiyetten dolayı DSİ 18. Bölge Müdürü Rahmi Şahin ve ekibine teşekkür eden Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Ele alınan bu konu Isparta’mızın geleceğinde her hangi bir afeti önleme açısından bizlerle berabersiniz. Sunumda da yapılması gerekenleri ve yerleri anlatılmış. Geçen günlerde yaşanan kar yağışı oldukça yoğun ve son 20 yıldır görülmeyen bir şeydi. Bugüne kadar belki de o bölgenin bu şekilde test imkanı olmamıştı. Çok şükür ki, herhangi bir can ve mal kaybı olmadı. Allah korusun çok daha kötü şeylerde olabilirdi. Sizlerle ele aldığımız ve ortaya konan senaryolar olmayacak şeyler değil. Her an ve gelecekte olabilecek hadiseler. Kar yağışı çok fazla bir lodosla ani bir erime olsaydı Allah korusun büyük bir sorun yaşamış olacaktık. Vatandaşlarımızın da anlık olarak çekmiş olduğu görüntülerden o anı gördük. Belki de yüzde 20’lik daha bir fazlalık olsaydı yan yollardan bütün evlerin bodrumlarına, araçların zarar görmesine, can ve mal kaybına da neden olabilirdi. Bunlar bizi tedirgin etti. Bu konuda yapılması gerekenleri sizlerle istişare ettik. Ortaya bir plan koymaya çalışıyoruz. en kısa zamanda bu konuda tedbir alınması gerekiyor. Çayboyu güzel bir bölgemiz, vatandaşlarımızın vakit geçirebildiği bir yer. Ancak ortaya konan senaryolar, tahminler olursa bugüne kadar yaşadığımız güzelliklerin hiçbir anlamı kalmamış olacak. Bizde burada yapılması gerekenler hususunda sizlerle birlikte yürümek istiyoruz. Derenin nasıl genişletilebileceği, oradaki güzelliği bozmadan neler yapılabilecek. Bizler oradaki ağaçlarımızı, yeşilliğimizi, çiçeklerimizi de korumak istiyoruz. Amacımız güzelliği koruyarak dereyi daha iyi bir şekle döndürebilmek. Amacımız rahat bir şekilde vatandaşlarımızın evlerinde uyuyabilmelerini sağlamaktır.” dedi.
Belediyede gerçekleşen toplantıya DSİ 18. Bölge Müdürü Rahmi Şahin’in yanı sıra, Bölge Müdür Yardımcısı Osman Erkan, 181.Şube Müdürü H. Ergin Erbaş, Proje İnşaat Şube Müdürü Ömer Açıkgöz, Havza Şube Müdürü Himmet Karğı, İçme Suyu Şube Müdürü İbrahim Düden ve Mühendis Hayriye Kılınç’ta katıldı.
 
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