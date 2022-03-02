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Isparta Haber: Performans Başarımızı Sürdürüyoruz

Isparta Haber: Performans Başarımızı Sürdürüyoruz
ISPARTA
G.Tarihi: 02.03.2022 18:37
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Performans Başarımızı Sürdürüyoruz
Tarım ve Orman Bakanlığı, merkez, taşra ve bağlı tüm kuruluşları, yıl içerisinde belirlenmiş Anahtar Performans Göstergeleri (KPI) üzerinden değerlendirmekte ve takip etmektedir.
İl Müdürlüğümüz; İl Müdürü Eyüp Adıgüzel öncülüğünde Şube ve İlçe Müdürlükleri ile birlikte gerekli organizasyonu yaparak, personelin özverili ve etkin çalışması neticesinde üstün başarı göstermiş, 2020 yılındaki çalışmalarımızla 81 il arasında birinciliği elde etmiş ve İl Müdürümüz Eyup ADIGÜZEL bu çalışma neticesinde Bakanımız Sayın Dr. Bekir PAKDEMİRLİ tarafından Başarı Belgesi ile taltif edilmişti.
2020 yılında olduğu gibi 2021 yılında da Müdürlüğümüzün özverili çalışmaları neticesinde Anahtar Performans Göstergelerinin (KPI) tamamı hedefler doğrultusunda gerçekleştirilmiştir.
2021 yılındaki bu başarıları hasebiyle İl Müdürümüz Eyup ADIGÜZEL, Bakanımız Sayın Dr. Bekir Pakdemirli tarafından Başarı Belgesi ile taltif edilmiştir. İl Müdürümüze Başarı Belgesi, Antalya’da düzenlenen 2022 yılı Genişletilmiş Koordinasyon toplantısında Bakan Yardımcımız Sayın Akif ÖZKALDI tarafından verilmiştir.
İl Müdürümüz konu üzerine yaptığı açıklamada "Çalışmalarımızın Başarı Belgesi ile taltif edilmiş olması, 2022 yılında sürdürmekte olduğumuz çalışmalarımızdaki azim ve gayretimizi de artırmıştır. Performansımızda emeği bulunan İl ve İlçe Müdürlüklerimizde görevli bütün personelimize yaptıkları özverili çalışmaları için teşekkür ediyor bizi bu belgeyle onurlandıran Bakanımız Sayın Dr. Bekir PAKDEMİRLİ’ye şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.
Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü her zaman üreticilerimizin ve yetiştiricilerimizin yanında olmaya devam edecektir.

Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü
 
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