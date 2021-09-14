ISPARTA'DA İLKÖĞRETİM HAFTASI NEDENİYLE KUTLAMA PROGRAMI DÜZENLENDİ
İLKÖĞRETİM HAFTASI KAPSAMINDA "ÇELENK SUNMA TÖRENİ" GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Törende Müdürlüğümüz çelengi, İl Millî Eğitim Müdür Vekilimiz Sayın Ramazan Tamer BÜYÜKKÜPCÜ tarafından sunuldu.
“İlköğretim Haftası” kutlama programı Vali Yardımcısı Sayın Ayşe KARACA, İl Millî Eğitim Müdür Vekilimiz Sayın Ramazan Tamer BÜYÜKKÜPCÜ, eğitim yöneticileri, öğretmenler ve öğrencilerimizin katılımıyla Kadir Boylu Ortaokulunda gerçekleştirildi.
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