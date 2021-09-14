13 Eylül 2021 Pazartesi ülke ve dünya gündeminde dikkat çeken gelişmeleri

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50 kanser türünü tespit edecek

Bakan Özer: Okullar kapanmayacak

Cevher Kod adlı terörist öldürüldü

Fahiş fiyatlarla ilgili ilk hamle

Afganistan'ın yeni başbakanı ilk kez kameralar karşına çıktı

Beşiktaş-Borussia Dortmund maçının hakemi belli oldu

İngiltere’de 140 bin gönüllünün katılımıyla 50 kanser türünü teşhis edebilen test geliştirildi. Test, rutin olarak taranmayan kanseri saptayabiliyor ve hastalığın vücudun neresinden geldiğini yüksek derecede doğrulukla belirleyebiliyor.Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yüz yüze eğitimle ilgili açıklama yaptı. Özer, okulların kapanmayacağını, problem olan okullarda ikili eğitime geçilebileceğini söyledi.MİT ve TSK'nın operasyonuyla, PKK ve KCK'nın sözde HPG dış ilişkiler sorumlusu 'Cevher' kod adlı terörist Mehmet Emin Ekinci, Irak'ın kuzeyindeki Gara'da etkisiz hale getirildi.Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın "Enflasyonu kontrol altına alarak, fahiş fiyat artışlarının önüne geçeceğiz" açıklaması sonrası Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Bakan Muş'un talimatıyla 10 büyük toptancı halinde fiyat artışlarına ilişkin incelemeler gerçekleştirilecek.Taliban'ın açıkladığı hükümet ile ilk görüşen ülke Katar oldu. Afganistan'ın yeni başbakanı Molla Muhammed Hasan Akhund, Katar heyetini Başkanlık Sarayı'nda ağırlayarak, göreve geldikten sonra ilk kez kameralar karşına geçti.Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Almanya'nın Borussia Dortmund takımıyla yapacağı karşılaşmayı İspanya Futbol Federasyonundan Antonio Mateu Lahoz yönetecek.