ISPATA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ BASIN BÜLTENİ





Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık, Oto Hırsızlık, Yan-Dol Büro Amirliğimiz görevlilerince 01.09.2021 ile 07.09.2021 tarihleri arasında İlimiz genelinde meydana gelen Evden Hırsızlık, Konut Dokunulmazlığının İhlali,Motosiklet ve Bisiklet hırsızlığı olayları ile ilgili yapılan çalışmalarda;

7 ayrı evden hırsızlık olayının 3 şüphelisi ve 1 adet Elektrikli bisiklet hırsızlığının 1 şüphelisi yakalanmış olup, ele geçirilen suça konu malzemeler müştekilerine teslim edilmiş;



Yakalanan şüpheliler hakkında yürütülen adli tahkikat sonrasında şüpheliler adli makamlara sevk edilmişler, şüpheli B.A.Ç. tutuklanmış, H.A, M.A.E, ve Y.T isimli şüpheliler hakkında adli kontrol kararı verilmiştir.



Vatandaşlarımızın araçlarından ve ikametlerinden ayrılırken kapılarını kilitlemeleri, araçlarının anahtarını aracın üzerinde bırakmamaları, motosiklet ve elektrikli bisikletlerini daha güvenli olan apartman içerisi, garaj vb. yerlere kilitleyerek park etmeleri, hırsızlık olaylarının engellenmesi açısından büyük önem arz etmektedir



Isparta İl Emniyet Müdürlüğü olarak hırsızlık olaylarının önlenmesine yönelik çalışmalarımız devam etmektedir



Kamuoyuna saygıyla duyurulur.