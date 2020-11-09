

ISPARTA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ BASIN BÜLTENİ

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, sahte/kaçak alkol satışını önlemek amacıyla yaptığımız çalışmalar neticesinde, 07/11/2020 tarihinde İlimiz Keçeci Mahallesinde kaçak/sahte alkol satışı yaptığı esnada suçüstü alınan bir şahsın evinde yapılan aramada;16 litre kaçak/sahte alkol, 31 şişe kaçak/sahte alkol, alkol üretiminde kullanılmak üzere 15 litre etil alkol, sahte içki yapımında kullanılan 5 şişe anason yağı, çok sayıda boş şişe ve şişe kapağı ele geçirilmiş olup, konuyla ilgili 1 şahıs hakkında adli işlem yapılmıştır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.