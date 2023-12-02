Isparta'da Hırsızlık Olayında Şüpheliler Yakalandı

Isparta ili Merkez ilçe Sanayi Mahallesi'nde 28 Kasım 2023 tarihinde meydana gelen hırsızlık olayında, müşteki N.E.K. isimli şahsa ait iş yerinden farklı boy ve ebatlarda yaklaşık 2.100 metre uzunluğundaki 30.000 TL değerindeki bakır elektrik kabloları çalınmıştır. Olayın ardından Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş timleri tarafından başlatılan koordineli çalışmalar sonucunda, hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri belirlenen N.Ö., E.Ö., M.D., N.D. ve O.S. isimli şüpheliler başarılı bir operasyonla yakalanmıştır.Yapılan operasyonda, şüphelilerin iş yerinden çalmış oldukları bakır kablolar ile birlikte saklandıkları adreste ele geçirilmiştir. Çalınan bakır kablolar ise sahibine teslim edilerek mağduriyet giderilmiştir. İsparta İl Jandarma Komutanlığı, vatandaşların emniyet ve asayişinin sağlanmasına yönelik çalışmalarına aralıksız olarak devam etmektedir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.