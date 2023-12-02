Isparta'da Önemli Uyarı: Lodos Felaketinizi Engelleyin!

Isparta İl Sağlık Müdürlüğü'nden Önemli Uyarı: Lodos Felaketinizi Engelleyin!

Isparta İl Sağlık Müdürlüğü, kış aylarında artan soba, şofben ve baca zehirlenmelerine karşı vatandaşları bilgilendirmek amacıyla bir duyuru yapmıştır. Lodos etkisiyle meydana gelen hava koşullarının, özellikle soba kullanımıyla ilgili riskleri artırdığına dikkat çekilen duyuruda, vatandaşların bu konuda önlemler alması istenmektedir.

Karbonmonoksit Zehirlenmesi ve Sobadan Kaynaklı Risklere Karşı Alınması Gereken Önlemler:

Kullanılan Isıtma Cihazları:

Isıtma cihazlarının kalite belgesine sahip olup olmadığına, garantilere ve garanti sürelerine dikkat edilmelidir.

Kullanılan yakıtın standartlara uygunluğu kontrol edilmeli, izin belgesi olmayan satıcılardan yakıt alınmamalıdır.

Soba aşırı doldurulmamalı, düzenli olarak temizlenmeli ve bakımı yapılmalıdır.

Bacalar düzenli olarak temizlenmeli, standartlara uygun ve yalıtımlı olmalıdır. Bacaların en üst noktası çatının en üst noktasından 1 metre daha yüksekte olmalı ve baca şapkası takılmalıdır.

Sobanın bulunduğu yer sürekli havalandırılmalıdır.

Şofben Kullanımı:

Şofbenin bacaya bağlanması önemlidir. Baca bağlantısı olmayan şofben kullanılmamalıdır.

Şofbenin montajı mutlaka yetkili servis tarafından yapılmalıdır.

Şofbenin monte edileceği mekan yeterli büyüklükte olmalı ve mümkünse havadar bir alanda bulunmalıdır.

Şofben kullanılan yerde sürekli temiz hava sağlanmalıdır.

Lodos Süresince Dikkat Edilmesi Gerekenler:

Lodos esintisinin etkili olduğu süre boyunca gerekmedikçe soba yakılmamalıdır.

Sobanın yanmakta olduğu durumda yatmadan önce mutlaka söndürülmelidir.

Karbonmonoksit Zehirlenmesi Belirtileri:

Baş ağrısı, yorgunluk hissi, mide bulantısı gibi belirtiler karbonmonoksit zehirlenmesinin ilk işaretleridir. Bu belirtilerle karşılaşılması durumunda hemen sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır.

Acil Durumda Yapılması Gerekenler:

Lodos etkisi sırasında gaz kaçağı veya karbonmonoksit zehirlenmesi durumunda hemen camlar açılmalı, ortamın havalandırılması sağlanmalı ve acil yardım hattı olan 112 aranmalıdır.

Isparta İl Sağlık Müdürlüğü, vatandaşların bu önlemlere dikkat etmelerini ve olası riskleri minimize etmelerini önemle vurgulamaktadır. Bu tedbirlerin alınması, lodos etkisi altındaki bölgelerde yaşanan olumsuz sağlık olaylarını önleyebilir ve can güvenliğini artırabilir.