Isparta'da Hırsızlık Olayı Sonucu Şüpheliler Yakalandı ve Tutuklandı

08 Eylül 2023Isparta'nın Yalvaç ilçesi, Yağcılar köyünde 08 Eylül 2023 tarihinde A.S. isimli bir şahsın evinden (2) adet ruhsatlı tabanca ve bu tabancalara ait fişekler çalındı. Olayın ardından yapılan araştırmalar sonucunda, hırsızlığı gerçekleştirdikleri tespit edilen şüpheliler B.Y., E.A. ve R.Y. isimli kişiler Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Yalvaç Merkez İlçe Jandarma Karakolu Asayiş Timleri tarafından yakalandılar.Şüpheliler, çaldıkları (2) adet tabanca ve bu tabancalara ait (650) adet tabanca fişeği ile birlikte yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Şüpheliler B.Y., E.A. ve R.Y., mahkeme tarafından tutuklanarak Yalvaç 1 Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.Isparta İl Jandarma Komutanlığı, vatandaşların emniyet ve asayişinin sağlanmasına yönelik çalışmalarına devam etmektedir.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.