 "Deregümü Köyü Domates ve Karanfil Festivali İle Coşkuya Hazır!"

18 Eylül 2023Türkiye'nin en çalışkan köylerinden biri olarak kabul edilen ve örtü altı tarımın önemli bir merkezi olan Deregümü Köyü, bugün büyük bir coşku ile Domates ve Karanfil Festivali'ne ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Festival, ünlü sanatçılar Songül Karlı ve Manuş Baba'nın konserleriyle renklenecek. Deregümü Köyü Muhtarı Ali Toprakçı, tüm Ispartalıları bu muhteşem etkinliğe davet etti.Birçok köyün şehir merkezlerine göç verdiği günlerde, Deregümü Köyü nüfusunu 2007'de 855'ten bugün 2 binin üzerine çıkarmış durumda. Köy, örtü altı tarım alanında büyük bir öneme sahip ve sezonda nüfusunun iki katı kadar insana istihdam sağlıyor. Deregümü Köyü, Türkiye'nin en çalışkan köylerinden biri olarak kabul edilmesinin hakkını veriyor.Deregümü Köyü, bugün gerçekleşecek olan Domates ve Karanfil Festivali için büyük bir heyecan yaşıyor. Domates ve Karanfil üretiminde önemli bir yere sahip olan köy, bu yıl da festival coşkusunu yaşayacak.Deregümü Köyü Muhtarı Ali Toprakçı, festivali tüm Ispartalılara duyurarak, "Değerli hemşerilerim, 18 Eylül 2023 tarihinde düzenleyeceğimiz dördüncü Domates ve Karanfil Festivali'ne, emek veren ve çalışkanlığıyla tanınan Deregümü halkını ve her zaman saygı duyduğumuz tüm Isparta halkını bekliyoruz" dedi.Festival, saat 16:00'da Köy Meydanı'nda kortej yürüyüşü ile başlayacak. Programın ilerleyen saatlerinde ödül törenleri, dinletiler ve küçük yarışmalar gibi çeşitli etkinlikler düzenlenecek.Festival coşkusu akşam saatlerinde doruk noktasına ulaşacak. Saat 21:00'de ünlü sanatçı Songül Karlı, Deregümü halkıyla buluşacak ve güzel eserlerini seslendirecek. Ardından, son yılların sevilen ismi Manuş Baba sahneye çıkacak. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürecek olan bu etkinlik, protokol üyeleri ve Ispartalılar tarafından büyük ilgi görmesi bekleniyor.