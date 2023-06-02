Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Türkiye Yelken Federasyonu faaliyet programı kapsamında Eğirdir Gölü Optimist Yelken Yarışları'nın organizasyonunu üstlendi. 7 kulüpten toplamda 94 sporcu, 4 Haziran 2023 Pazar gününe kadar sürecek olan yarışlarda kıyasıya mücadele ediyor.Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik, Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mahmut Danayiyen ve Eğirdir Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hakan Çelebioğlu'nun katılımıyla gerçekleşen seremoni töreni, yarışların açılışını yapmak için düzenlendi.Kaymakam Çelik, konuşmasında Eğirdir Gölü'nün ülkemiz için önemli bir değere sahip olduğunu vurguladı ve yarışlara katılan 94 sporcuyla gurur duyduklarını ifade etti. Aynı zamanda, sporcuların Isparta'nın misafiri olarak Eğirdir'de ağırlanmasından büyük memnuniyet duyduklarını belirtti.Gençlik ve Spor İl Müdürü Danayiyen ise tüm sporculara başarılar dileyerek, sakatlıksız bir yarışma geçirilmesi temennisinde bulundu.Yarışlar, heyecanla dolu geçen mücadelelerin ardından 4 Haziran 2023 Pazar günü düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.Bu önemli etkinliğin ayrıntıları, Isparta Haber Ajansı'nda olacak.