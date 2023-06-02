Öğrencilere Kurban Bayramı'nda 1000 TL Harçlık Müjdesi! Başvurular başladı... İşte detaylar ve kaçırmamanız gereken bilgiler!



Başlık: Öğrencilere Kurban Bayramı'nda 1000 TL Harçlık Müjdesi! Başvurular Başladı...

Öğrencilere bayram coşkusunu artıracak müjde geldi! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim beyannamesinde yer alan vaatler arasında, Kurban Bayramı öncesinde öğrencilere 1000 TL bayram harçlığı verilmesi yer aldı. Sadece üniversite öğrencilerine yönelik olan bu destekle, ihtiyaçlarını karşılamaları kolaylaşacak. Başvuru süreci başladı ve öğrenciler heyecanla harçlık alma fırsatını araştırıyor. Harçlıkların 15 Haziran'da hesaplara geçeceği tahmin ediliyor. Detaylar ve başvuru bilgileri için takipte kalın!

