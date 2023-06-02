Isparta'nın Gönen ilçesinde, bölge halkının geçim kaynaklarından biri olan haşhaş tarlaları çiçek açtı. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) denetimi altında yetiştirilen haşhaş, ilkbaharda beyaz ve mor çiçeklerle süslüyor. Mevsim koşullarının etkisiyle değişkenlik gösteren haşhaş bitkisi, soğuk ve sıcak hava koşullarını sevmezken, üreticiler tarafından en az iki kez çapalanarak bakımı yapılıyor. Haşhaş ekimi ise yazlık ve güzlük dönemlere göre gerçekleştiriliyor. Türkiye'de gıda sektöründe kullanılan haşhaş tohumu, ilgili kanun ve yönetmeliklere uygun olarak kontrollü bir şekilde ekimine izin verilmektedir. Tıbbi alanlarda kullanımının yanı sıra sofralarda da tercih edilen haşhaş, kozmetik sektöründe de önemli bir yere sahiptir. Isparta, Türkiye'nin haşhaş üretiminde yedinci sırada yer almaktadır. Özellikle Senirkent, Şarkikaraağaç ve Gönen ilçelerimizde yoğun bir haşhaş tarımı yapılmaktadır. 2022 TÜİK verilerine göre, Isparta'da 22.939 dekar alanda haşhaş üretimi gerçekleştirilmiş ve 642 ton ürün elde edilmiştir.