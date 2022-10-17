Petrol fiyatları sert düştü! Benzin ve motorine indirim ihtimali

OPEC'in 2 milyon varillik üretim kısma kararıyla yükselen petrol fiyatları, resesyon endişeleri ve Fed'in beklenen faiz artışı ile sert geriledi. Düşüş sonra benzin ve motorinde indirim beklentisi oluştu.

Koronavirüs salgını sonrası artan talep ve Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle beraber emtia fiyatlarında yaşanan yükselişle beraber 140 dolar seviyelerine kadar yükselen Brent Petrol, ekonomilerde durgunluk ve küçülme endişeleriyle 82 dolara kadar düşerek 9 ayın en düşük seviyelerine gerilemişti.

OPEC'İN KARARI İŞE YARAMADI

FED'DEN BEKLENEN FAİZ ARTIŞI PETROLÜ DÜŞÜRDÜ

AKARYAKIT FİYATLARINA İNDİRİM BEKLENTİSİ

Son olarak, motorine 1 lira 1 kuruş zam gelmiş ve zammın ardından motorinin litresi yeniden 27 lira seviyesinin üzerine çıkmıştı.

Petrol fiyatlarındaki bu sert düşüşü tersine çevirmek için harekete geçen Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (ise, özellikle ABD'nin itirazlarına rağmen son yılların en büyük üretim kesintisine giderekgitti.OPEC'in kararı sonraçıksa da, fiyatlar burada tutunmayı başaramadı.ABD'de beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verisi sonrası altın gibi emtialarda yaşanan düşüşten petrol fiyatları da nasibini aldı. ABD'deki enflasyon sonrası Fed'den beklenen faiz artışı ihtimali güçlenirken,sonucu olarakendişeleri de arttı.Dolar endeksinde yükseliş sürerken, Fed'den beklenen güçlü faiz artışının da etkisiylekadar geri çekildi.