Petrol fiyatları sert düştü! Benzin ve motorine indirim ihtimali
OPEC'in 2 milyon varillik üretim kısma kararıyla yükselen petrol fiyatları, resesyon endişeleri ve Fed'in beklenen faiz artışı ile sert geriledi. Düşüş sonra benzin ve motorinde indirim beklentisi oluştu.Petrol fiyatlarındaki bu sert düşüşü tersine çevirmek için harekete geçen Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ise, özellikle ABD'nin itirazlarına rağmen son yılların en büyük üretim kesintisine giderek 2 milyon varillik üretim kesintisine gitti.
OPEC'İN KARARI İŞE YARAMADI
OPEC'in kararı sonra hızla yükselişe geçen fiyatlar tekrar 100 dolar bandına çıksa da, fiyatlar burada tutunmayı başaramadı.
FED'DEN BEKLENEN FAİZ ARTIŞI PETROLÜ DÜŞÜRDÜ
ABD'de beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verisi sonrası altın gibi emtialarda yaşanan düşüşten petrol fiyatları da nasibini aldı. ABD'deki enflasyon sonrası Fed'den beklenen faiz artışı ihtimali güçlenirken, faiz artışlarının sonucu olarak resesyon endişeleri de arttı.
Dolar endeksinde yükseliş sürerken, Fed'den beklenen güçlü faiz artışının da etkisiyle petrol tekrar 91 dolar seviyelerine kadar geri çekildi.
AKARYAKIT FİYATLARINA İNDİRİM BEKLENTİSİ
OPEC kararı sonrası yükselen petrol fiyatları pompaya zam olarak yansımıştı. 5-11 Ekim tarihleri arasında motorine 4 kez zam bir kez indirim gelmişti. Şimdi Brent Petrol fiyatlarında yaşanan düşüş sonrası akaryakıt pompa fiyatlarında indirim beklentisi oluştu.
Son olarak, motorine 1 lira 1 kuruş zam gelmiş ve zammın ardından motorinin litresi yeniden 27 lira seviyesinin üzerine çıkmıştı.