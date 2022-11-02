Ayrıca yine her marka ve modelde elektrikli süpürgelerinizin aksesuar, yedek parçaları ve toz torbaları bulunuyor.

Arnica, Rowenta, Bosch, Hoover, Arzum, Siemens, Profilo, Arçelik, Beko, Phlips, Stilevs, Fantom, Nilfisk, Conti, İhlas, Libelle

7/24 ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE TEKNİK DESTEK HATTI

''Süpürgeniz ile ilgili yaşadığınız problemler hakkında şikâyetlerinizi iletmek, yorumlarınızı belirtmek, elektrik süpürgesi filtre, fırça, torba, yedek parça istekleriniz, servis, bakım, onarım ve arıza tespit talepleriniz için haftanın 7 günü 24 saat yıl boyunca hizmet veren servis merkezinin

0530 821 53 45

numarasını arayabilir, profesyonel ekibimizin hizmetleri hakkında bilgi alabilirsiniz.''

Isparta'da Süpürge Dünyası süpürgelerin gerek parça arızalarını gerekse

– mekanik arızalarını tamir etmektedir. Cihazlarınızdaki parça değişimlerinin yanında çekiş gücü proplemleri ve motor arızalarıda uzman ekipler tarafından onarımları ve bakımları yapılmaktadır. Elektrikli süpürgelerde rastlayabileceğiniz sorunlar hemen aşağıda listelenmiştir.

Çekiş (Vakumlama) proplemleri.

Motor çalışmama arızaları.

Bir müdeet çalıştıktan sonra ısınma ve cihazın kendi kendine kapanması.

Çalışırken koku vermesi.

Sigorta attırması.

Kablo arızaları (Makara ve Kablo Kopukluğu)

Süpürge Dünyası ile elektrikli süpürgeleriniz yeniden hayata dönsün!

Süpürge Dünyası'nda elektrikli süpürgelerdeki arızaların hemen hemen tüm arızaları cihaz atölyesine alınarak tamirleri yapılmaktadır.

Adres:

Yayla mahallesi ismetpaşa caddesi NO: 21/A (Çarşı Polis Karakolu üstü) Davraz Ev Dünyası Yanı

Telefon

:



























Isparta'da Süpürge Dünyası her marka süpürge ekipmanının bakım ve onarımını yapıyor.