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ISPARTA ET VE TAVUK DÖNERE ZAM!
ISPARTA ET VE TAVUK DÖNERE ZAM!
ISPARTA
Tarih:
01.11.2022 21:32
G.Tarihi:
01.11.2022 22:22
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Isparta'da yarım ekmek tavuk döner 15 liradan 20 TL'ye çıkartılırken, yarım ekmek arası et döner ise 25 TL'den 30 TL'ye çıkartıldı.
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