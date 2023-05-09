Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, düve alım desteğiyle ilgili önemli bir duyuruyu paylaştı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından desteklenen bu program kapsamında, düve yetiştirme merkezlerinden temin edilen hayvanlara yüzde 50, Bakanlık tarafından belirlenen diğer işletmelerden temin edilen hayvanlara ise yüzde 40 hibe desteği sağlanacak.

Bu destekleme programında öncelik, birinci derece şehit yakını ve gazi yetiştiriciler ile engelli, genç, kadın ve afetzede yetiştiricilere verilecektir. İlk etapta 3 bin 618 yetiştiriciye 46 bin 520 baş hayvan alımı desteklenirken, ikinci etapta ise 12 bin 951 yetiştiriciye 165 bin 928 baş hayvan alımı desteklenecektir. Böylece 2023 yılında toplamda 212 bin baş hayvan alımı desteklenmiş olacak.

Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, bu destekleme programıyla ilgili olarak önemli bir adım atıldığını belirtti. Programın amacının, yetiştiricilere ekonomik destek sağlamak ve hayvancılığın gelişimine katkıda bulunmak olduğunu vurguladı. Bu destekleme programının hayvancılık sektörünü canlandıracağı ve yetiştiricilere büyük fırsatlar sunacağına inanıldığını söyledi.

Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün bu duyurusu, hayvancılıkla uğraşan yetiştiriciler arasında büyük bir memnuniyet yaratmıştır. Düve alım desteğiyle birlikte, sektördeki üreticilerin rekabet gücünün artması ve ekonomik açıdan daha sağlam bir temele oturması hedeflenmektedir.





DÜVE ALIM DESTEĞİ

Düve yetiştirme merkezlerinden temin edilen hayvanlara yüzde 50, Bakanlığımızca belirlenen diğer işletmelerden temin edilen hayvanlara yüzde 40 hibe desteği sağlanacaktır.

Bu kapsamda;

Desteklemeye başvuran birinci derece şehit yakını ve gazi yetiştiricilerle engelli, genç, kadın ve afetzede yetiştiricilere öncelik verilecek.

İlk etapta 3 bin 618 yetiştiricimizin 46 bin 520 baş hayvan alımı,

İkinci etapta ise 12 bin 951 yetiştiricimizin 165 bin 928 baş hayvan alımı desteklenecek olup;

2023 yılında toplam 212 bin baş hayvan alımı desteklenecektir.



Tarım ve Orman Bakanı

Prof. Dr. Vahit Kirişci



