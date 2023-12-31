EPDK, OCAK AYINA İLİŞKİN ELEKTRİK TARİFELERİNİ AÇIKLADI

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 1 Ocak itibariyle yürürlüğe girecek olan elektrik tarifelerini belirledi. EPDK'nın faaliyet bazlı, nihai ve yeşil tarife tabloları Resmi Gazete'de yayımlanarak duyuruldu. İşte, detaylar:

Mesken aboneleri, ticarethane ve sanayi aboneleri için 1 Ocak itibariyle geçerli olacak elektrik tarifesi sabit kaldı.

Mesken aboneleri için kilovatsaat başına fiyat 134,1070 kuruş olarak belirlenirken, yüksek kademede yer alanlar için bu fiyat 199,1154 kuruş oldu.

Ticarethane abonelerinin tarifesinde elektriğin kilovatsaat fiyatı 279,0395 kuruş, yüksek kademedeki kilovatsaat fiyatı ise 370,6589 kuruş olarak sabit kaldı.

Alçak gerilim sanayi abonelerinin elektrik tarifesinde kilovatsaat fiyatı 370,1826 kuruş olarak belirlendi.

Yeşil tarifede ise kilovatsaat fiyatı 312,4942 kuruş olarak belirlendi.

TEİAŞ'IN GELİR TAVANI BELİRLENDİ

EPDK ayrıca, Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi'nin (TEİAŞ) 2024 yılına ait gelir tavanını belirledi. TEİAŞ'ın 2024 yılı sistem kullanım gelir tavanı 75 milyar 838 milyon 971 bin 560 lira olarak tespit edilirken, sistem işletim gelir tavanı ise 24 milyar 551 milyon 466 bin 654 lira oldu.

LİSANS BEDELLERİ AÇIKLANDI

EPDK, 2024 için enerji piyasasında lisans bedellerini de belirledi. Ön lisans ve lisans alma bedeli kapasiteye bağlı olarak 51 bin 30 lira ile 2 milyon 477 bin 840 lira arasında değişecek. Lisans yenileme bedeli, lisans alma bedelinin yüzde 50'si kadar olacak.

ŞARJ AĞI İŞLEMCİ LİSANSI BEDELİ

Şarj ağı işletmeci lisansına başvuracaklar için lisans alma bedeli 1 milyon 59 bin 770 lira, lisans tadil bedeli 49 bin 480 lira, lisans sureti çıkarma bedeli ise 10 bin 610 lira olarak belirlendi.

DOĞAL GAZ PİYASASI LİSANS BEDELLERİ

Doğal gaz piyasasında lisans alma bedeli ithalat faaliyetlerinde 1 milyon 228 bin 850 lira, boru hattıyla iletimde 9 milyon 207 bin 960 lira olarak belirlendi. Dağıtım ve iletim faaliyetleri için yıllık lisans bedeli de kilovatsaat başına 0,015 kuruş olarak uygulanacak.

PETROL PİYASASI LİSANS BEDELLERİ

Petrol piyasasında lisans alma bedellerinde ikrahiye teslimi lisansı 185 bin 10 lira olacak. İşletme lisansı alma bedeli petrokimyada 185 bin 10 lira iken, biyodizelde 63 bin 70 lira olarak belirlendi. LPG piyasasında LPG dağıtıcı lisansı alma bedeli 1 milyon 832 bin 170 lira olarak tespit edildi.

EPDK'nın bu kararları, enerji sektöründe faaliyet gösteren firmalar ve tüketiciler için önemli bir referans niteliği taşıyor.