Isparta ilinde, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın organize ettiği bir programla hac görevini yerine getirmek üzere gidecek olan hacı adayları, Cuma namazı sonrasında düzenlenen bir etkinlikle uğurlandı. Müftülük Camii'nde gerçekleşen programa, Vali Aydın Baruş, Belediye Başkan Vekili Uğur Büyükçulcu, Isparta Milletvekilleri Mehmet Uğur Gökgöz, Hasan Basri Sönmez, Müftü Vekili Halil Taş, hacı adayları ve aileleri katıldı.

Uğurlama programı, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı ve Vali Baruş'un yaptığı bir konuşma ile devam etti. Vali Baruş, konuşmasında şunları söyledi: "Hepinizin bildiği gibi hac, İslam'ın en önemli farizalarından biridir. Bugün yola çıkacak olan hacılarımız, Kabe-i Muazzama'da ibadetlerin en samimisini ve içten olanını gerçekleştirecekler. Değerli hacı adaylarımız, gittiğiniz kutsal bölgelerde ve ziyaret ettiğiniz mekanlarda ülkemiz ve İslam aleminin dualarını unutmayın. Lütfen milletimizin birlik, beraberlik ve kardeşliği için dua etmeyi aklınızdan çıkarmayın. Sizlerin orada gerçekleştireceği ibadetlerin dinimizde ne kadar önemli olduğunu biliyorsunuz. Çocuklarınız ve torunlarınız sizi heyecanla bekleyecekler. Bu zorlu yolculukta sağlıklı bir şekilde geri dönmeniz ve dualarla karşılanmanız için onlar da size dua edecekler. Bu kutsal görevi yerine getirmek için çaba sarf edenlere ve Müslümanlık şartlarını yerine getirmek için bu zorluklara katlananlara ne mutlu. Bugün burada sizleri uğurlamak için bir araya gelen Ispartalı vatandaşlarımıza da ne mutlu. Hac yolculuğunuzun hayırlı ve sağlıklı olmasını diliyorum. Allah kabul etsin, sağlıkla gidin ve sağlıkla dönün."Ardından, 348 hacı adayı dualar eşliğinde kendilerini Antalya Havalimanı'na götürecek otobüslere binerek kutsal yolculuklarına başladılar.