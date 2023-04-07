Müjdeli haber!

İndirim fırsatını kaçırmayın, EVE'den alışveriş yapın!

EVE'de güzellik her zaman yanınızda!

Sadece Essence ürünleri hariç tüm ürünlerde geçerli olacak bu kampanya, yalnızca 1 gün boyunca sürecek.EVE, her zaman olduğu gibi tarzını yansıtmak isteyen bay ve bayanların yanında yer alıyor. EVE Hazırlanan kampanya ile güzellik dolu bir yazın kapılarını aralıyor. Kaliteli ve güvenilir kozmetik ürünleri, yüzde 50 indirimle bir arada sunuluyor.''Pirimehmet mahallesi Mimnarsinan caddesi (101 cadde) No: 47/1 adresindeki merkez mağazamızda, ayrıca Meydan AVM'deki şubemizde de kampanyadan faydalanabilirsiniz. EVE ile tarzınızı yansıtın, güzelliğinize güzellik katın.Unutmayın, bu fırsat sadece 1 gün geçerli olacak. 7 Nisan 2023 tarihini kaçırmayın!''