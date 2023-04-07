"Son Dakika: Isparta Milletvekili Adaylarından Hasan Basri Sönmez'den Kamuoyuna Mesaj!"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Isparta Milletvekili aday listesi belli oldu! MHP Genel Merkezi tarafından belirlenen 28. Dönem Isparta Milletvekili Aday Adayı sıralamasında, Hasan Basri Sönmez 1. sıra adayı olarak açıklandı. Sönmez, yaptığı açıklamada Isparta'ya hizmet etme amacıyla yola çıktığını ve Cumhur İttifakı'nı taçlandırmak adına var gücüyle çalışacağını belirtti. "Biz hazırız, bizi özleyenler, bizi bekleyenler var" diyen Sönmez, uyum içerisinde birlik ve beraberlik şiarıyla çalışacaklarını ifade etti. Isparta'da Üç Hilal Sancağı'nı dalgalandırmak için heyecanla yola çıkan Hasan Basri Sönmez'e, seçim sürecinde başarılar diliyoruz.Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) 28. Dönem Isparta Milletvekili aday listesi belli oldu. Listede, 1. sırada Hasan Basri Sönmez, 2. sırada Selim Öncel, 3. sırada Ahmet Kaya ve 4. sırada Cennet Toker yer aldı. Liderleri Devlet Bahçeli'nin onayı ve genel merkezin takdiriyle belirlenen adaylar, Isparta'da Üç Hilal Sancağı'nı dalgalandırmak ve Cumhur İttifakı'nı taçlandırmak için çalışacaklarını açıkladılar. Isparta halkının desteğine güvenen adaylar, birlik ve beraberlik şiarıyla seçim kampanyalarını yürüteceklerini belirttiler.