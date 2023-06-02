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Isparta'da geleneksel olarak düzenlenen Gül Festivali etkinlikleri kapsamında "Gül Koşusu" gerçekleştirildi. Yarış, Kolçelik Kavşağı'ndan başlayarak Gülcü Mahallesi Meydanlığı'nda sona erdi. Yarışa toplamda 87 sporcu katıldı ve dereceye giren sporcular ödüllendirildi. Ödülleri Isparta Valisi Aydın Baruş, İl Müdürü Mahmut Danayiyen ve protokol üyeleri takdim etti.İşte yarışın sonuçları:Yıldız Kız Kategorisi:Yıldız Erkek Kategorisi:Genç Kız Kategorisi:Genç Erkek Kategorisi:Büyük Bayanlar Kategorisi:Büyük Erkekler Kategorisi:40 - 49 Master Kadın Kategorisi:40 - 49 Master Erkek Kategorisi:50+ Master Bayan Kategorisi:50+ Master Erkek Kategorisi:Bu bilgiler Isparta'daki Gül Koşusu'nun sonuçlarını içermektedir.