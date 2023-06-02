Isparta'da geleneksel olarak düzenlenen Gül Festivali etkinlikleri kapsamında "Gül Koşusu" gerçekleştirildi. Yarış, Kolçelik Kavşağı'ndan başlayarak Gülcü Mahallesi Meydanlığı'nda sona erdi. Yarışa toplamda 87 sporcu katıldı ve dereceye giren sporcular ödüllendirildi. Ödülleri Isparta Valisi Aydın Baruş, İl Müdürü Mahmut Danayiyen ve protokol üyeleri takdim etti.
İşte yarışın sonuçları:
Yıldız Kız Kategorisi:
- Elif Beyza Kökçüoğlu
- Melisa Yaman
- Elif Mesude Çetin
- Vedat Toprak Kartalcık
- Mehmet Bulut Çatak
- Kamil Kaan Bayındır
- Ceyda Melek Pınar
- Belinay Akbaş
- Meryem Tekal
- Ramazan Emre Önder
- Muhammed Emre Öztaş
- Mustafa Gürdal
- Rumeysa Coşkun
- Çiğdem Alpoğuz
- Havva Demirkan
- Okan Yumak
- Mehmet Altay
- Salim Salih Muhammed
- Raziye Orpak
- Semra Özdemir
- Meral Palta
- Ahmet Bayram
- Hüseyin Tunçmen
- Mehmet Kaplan
- Hatice Uçar
- Fadime Güncan
- Semiha Yılmaz
- Ayhan Duymuş
- Kadir Taş
- Lütfü Yılmaz