Isparta’da ihracat geçen döneme kıyasla toparlandı

Nisan 2023 dönemindeki ihracatta büyük gerileme Mayıs’ta toparlanma aşamasına geçti: 1-30 Mayıs 203 tarihleri arasında Isparta 35 milyon 071 bin 60 dolar değerinde ihracat gerçekleştirdi. Isparta’nın Mayıs 2022 dönemi ihracatı 31,8 milyon dolar idi.



-İlk beş ayda geçen yılın gerisinde kaldı

Şubat ve Nisan’da Isparta’nın ihracattaki büyük gerilemesi yılın tamamına da olumsuz şekilde yansıdı: Zira Isparta 1 Ocak- 31 Mayıs 2023 tarihleri arasında 163 milyon 700 bin dolar değerinde ihracat yaptı. Geçen yıl (2022) aynı dönemde Isparta’nın ihracatı 180 milyon dolar idi. Gerileme 16 milyon dolardan daha fazla.



-‘500 milyon dolar’ hedefinden sapma

Isparta, Cumhuriyet’in 100. Yıldönümü olan 2023’te 500 milyon dolar ihracat hedefinden ilk 5 aylık performansına göre sapma yaşayacak. Zira 2022 yılının tamamında Isparta 445,6 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirmişti. 2023 yılının ilk beş ayında 2022’ye kıyasla gerileme dönemi yaşadı. Makasın kapanma olasılığı düşük.



-Şubat ve Nisan hedefleri yok etti

Isparta Şubat 2022 tarihinde 36 milyon dolar değerinde ihracat yapmıştı. Şubat 2023’te ise bu oran 28 milyon dolara düşmüştü. Aynı şekilde Isparta Nisan 2022’de 36,4 milyon dolar ihracat gelirine erişmişti. Nisan 2023’te ise bu oran 30 milyon dolara gerilemişti. Bu iki ay Isparta’nın 100. Yıl hedefinin erişilebilir olmasını engelleyecek hasarlar meydana getirdi.



-Isparta, Antalya ve Burdur'da Mayıs’ta ihracat artış gösterdi

Düzey- 2 TR 61 Ekonomi Bölgesi'ni kapsayan Isparta, Antalya ve Burdur'da 1-31 Mayıs 2023 tarihleri arasında 234milyon 965bin dolar değerinde ihracat gerçekleştirdi. 2022 yılının aynı döneminde bu oran 204 milyon 522 bin dolar idi. Değişim oranı yüzde14,9; Pay (22) yüzde 1,2 olarak hesaplandı.



-Batı Akdeniz Bölgesi ihracatı 1 milyar dolar bandını aştı

Isparta, Antalya ve Burdur’u kapsayan Batı Akdeniz Bölgesi’nde 1 Ocak-31 Mayıs2023 tarihleri arasında ise ihracat1 milyar 120 milyon 822 bin dolar şeklinde gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı döneminde bu değer 1 milyar 118 milyon 081 bin dolar idi. Değişim 0,2. Pay (20) yüzde 1,2 olarak kayıtlara geçti.



Kent My. '23 Sıra Oca.- My. '23



Antalya 193.750,01 14 934.538,42

Isparta 35.071,60 29 163.700,26

Afyon 26.887,95 38 131.124,45

Burdur 25.152,56 42 95.739,53

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Isparta-İhracat-2022 Yılı



Dönem İhracat (Bin Dolar)



Ocak 36.979,74

Şubat 36.089,84

Mart 38.756,89

Nisan 36.416,62

Mayıs 31.890,21

Haziran 48.291,57

Temmuz 38.314,73

Ağustos 33.656,39

Eylül 39.086,86

Ekim 35.607,66

Kasım 34.125,60

Aralık 36.411,75



TOPLAM 445.690,31

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Isparta-İhracat-2023 Yılı



Dönem İhracat (Bin Dolar)



Ocak 31.372,79

Şubat 28.188,89

Mart 39.067,58

Nisan 30.120.53

Mayıs 35.071,60



Toplam 163.700,26

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Isparta'nın Mayıs 2023 dönemi ihracatı: 35.071,60dolar.

Isparta'nın Mayıs 2022 dönemi ihracatı:31.890,21dolar.

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Isparta'nın Nisan 2023 dönemi ihracatı:30.120,53 dolar.

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Isparta'nın 1 Ocak- 31Mayıs2023 dönemi ihracatı: 163.700,26dolar.

Isparta'nın 1 Ocak- 31 Mayıs 2022 dönemi ihracatı:180.133,30dolar.

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