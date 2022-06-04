Çocuklar gönüllerince eğleniyor

Isparta Uluslararası Gül Festivali tüm hızıyla sürüyor. Festival kapsamında çocuklara ve yetişkinlere yönelik birçok etkinlik gerçekleştiriliyor. Festivalin etkinlik alanlarından biri de Fevzipaşa İlkokulu bahçesi ve Meydan AVM açık otoparkı oldu. Isparta Belediyesi tarafından Fevzipaşa İlkokulu bahçesinde çeşitli spor etkinlikleri ile çocuklara yönelik balon park oluşturuldu. Çocuklar etkinlik alanında ve balon parkta gönüllerince eğlendiler.Meydan AVM açık otoparkında da çocuklara yönelik atölye çalışmaları gerçekleştirildi. Çocuklar atölyede seramik ve çömlek, kum boyama, renkli baskı, ebru sanatı, kitap ayracı, taş boyama gibi etkinliklere katıldı. Ayrıca vatandaşlar da kamu kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşlarının stantlarını ziyaret ederek, çalışmalarını inceledi.Bunun yanı sıra Uluslararası Gül Festivali için yurtiçi ve yurtdışından şehre gelen gösteri grupları 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı başta olmak üzere kentin değişik bölgelerinde yöresel oyunlarını Ispartalılar için sergilediler.Festival etkinliklerine katılan çocuklar ve vatandaşlar 2 yıl pandemiden dolayı düzenlenemeyen festivale kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, “Festival etkinliklerini çok beğendik. Doya doya festivalimizi yaşıyoruz. Etkinlikler için Belediye Başkanımız Şükrü Başdeğirmen’e teşekkür ederiz” dediler.