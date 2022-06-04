Isparta Uluslararası Gül Festivali kapsamında bahçelerde gül hasadı yapıldı, toplanan güller, gülyağı fabrikasında işlenmek üzere kazanlara döküldü. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Gül üretimini çiftçilerimiz yapıyor, bizim yapmamız gereken marka değerini üst seviyede tutabilmek, daha ileriye götürebilmektir. Bizlerde gülümüzü tanıtıyoruz, bilinirliliğinin artmasını sağlamak için mücadele veriyoruz” dedi.Isparta Uluslararası Gül Festivalinin 2.gününde Güneykent Beldesinde gül hasadı yapıldı, toplanan güller gülyağı fabrikasında kazanlara döküldü. Yurt içi ve yurt dışından gelen gruplar, gül bahçeleri ve fabrikada yöresel oyunlarını sergilediler. Yoğun katılımla gerçekleşen etkinliklere Isparta Valisi Aydın Baruş ve eşi Nagihan Baruş ile Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve eşi Şadiye Başdeğirmen de katılarak gelen misafirlerle yakından ilgilendiler.Güneykent beldesinde sabah saatlerinde başlayan etkinlikte gül bahçeleri ziyareti gerçekleştirildi. Bahçelerde gül hasadı yapılırken, güller arasında müzik ziyafeti verildi. Ayrıca festivale yurt içi ve yurt dışından gelerek katılım sağlayan gruplarda bahçelerde gül hasadı yaptı. Toplanan güller ardından Gülbirlik’e ait gülyağı fabrikasına götürülerek işlenmek üzerek kazanlara döküldü. ­Yurt içi ve yurt dışından gelen guruplar, fabrika önünde yöresel gösterilerini sundular.Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, yeni bir gül sezonuna başladıkları için duydukları mutluluğu dile getirdi. Gül gibi bir güzelliğin misafirlerle paylaşmanın önemine değinen Başkan Başdeğirmen, “Birçok misafirimiz burada olmasaydı, bizler buranın güzelliklerini yaşayamazdık. Sadece bunun ekonomik değerini görerek hareket edebilirdik. Markamızın ne kadar değerli, gülün ne kadar güzel bir bitki olduğunu ve birçok ülkemizden ve yurt dışından insanların beğendiğini görünce bizler mutlu oluyoruz” dedi.81 ilden ve yurt dışından gelen yabancı misafirlerin özellikle Gül Festivaline ve bahçelerde gül toplamaya geldiğini aktaran Başkan Başdeğirmen, yüzyıl öncesine dayanan Isparta gülünün daha uzun yıllar devam etmesini, gelecek nesillere aktarılmasını amaçladıklarını belirtti. Başdeğirmen, gül tarımının Isparta’da 12 bin aile ve 38 bin dekarlık bir alanda yapıldığını kaydederek, “Gül üretimini çiftçilerimiz yapıyor, bizim yapmamız gereken marka değerini üst seviyede tutabilmek, daha ileriye götürebilmektir. Bizlerde festivallerle, etkinliklerle gülümüzü tanıtıyoruz, bilinirliliğinin artmasını sağlamak için mücadele veriyoruz. Isparta Belediyesi olarak bu mücadeleyi veriyoruz, her türlü gayreti gösteriyoruz” şeklinde konuştu.Festivalin pazar günü akşam etkinlikleriyle tamamlanacağını aktaran Başkan Başdeğirmen, gül hasat döneminin haziran ayının 20-25’ine kadar devam edeceğini de söyleyerek, “Çiftçilerimiz güneş doğmadan güllerini toplarlar. İlk geldiklerinde bahçe pespembedir. Güller toplandıktan sonra yeşil” diyerek bu döngünün şehirde yaklaşık 45 gün sürdüğünü aktardı. Başdeğirmen, “Aynı yerlerden milyonlarca tomurcuk olur. Böyle bir güzelliği burada yaşıyoruz. Tabi ki, gülümüz bittikten hemen sonra da temmuz başında lavantamız başlıyor. Biz gülyağının dünya ihtiyacının yüzde 65’ini karşılıyoruz. Lavanta üretiminin de Türkiye’deki yüzde 90’ını üretiyoruz. Tüm vatandaşlarımızı gül ve lavantadan ürettiğimiz ürünlerden kullanmak ve onlardan tatmak için Isparta’mıza bekliyoruz” görüşlerinde bulundu.Bahçelerde gül hasadı yapan yurt içinden ve yurt dışından gelen misafirlerde, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e gösterdiği misafirperverlikten dolayı teşekkür ettiler. Misafirler, “Festival için Isparta’ya geldik, çok mutlu olduk. Ellerinize emeğinize sağlık. Belediye Başkanımıza bu güzel organizasyon için çok teşekkür ediyoruz. Başkanımızın sayesinde bu güzel ortamda bulunmaktan mutluluk duyuyoruz” dediler.