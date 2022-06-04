ISPARTA GÜL FESTİVALİ COŞKUSU GÜNEYKENT’E DEVAM ETTİ

Isparta Uluslararası Gül Festivali ikinci gününde çeşitli etkinliklerle kutlanmaya devam ediyor. Gül bahçelerinin yoğun bir şekilde bulunduğu Güneykent kasabasında düzenlenen etkinliklere Vali Aydın Baruş ve eşi Nagihan Baruş da katılarak gül bahçesini gezerek gül topladılar.Türkiye’nin bir çok ilinden ziyaretçilerin akın ettiği gül bahçelerinde ziyaretçiler hem fotoğraf çekiyor hem de gül topluyorlar. Festival için yurt dışından gelen misafirler de mis kokulu gül bahçelerinde olmanın mutluluğunu yaşadılar. Gül bahçesine gelen ziyaretçilerle bir süre sohbet eden Vali Baruş ziyaretçilere hoş geldiniz dedi. Gül bahçesi içerisinde Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri tarafından düzenlenen müzik dinletisi de ziyaretçilerden büyük beğeni aldı.Gül bahçesindeki etkinliklerin ardından Vali Baruş ve eşi Nagihan Baruş, müzeye çevrilen tarihi Gülbirlik fabrikasına geçerek Gülbirlik Genel Müdürü Hasan Çelik’ten gülün geçmişten günümüze yolculuğu ve gülün yağa dönüşmesi aşamaları hakkında bilgiler aldı. Vali Baruş ve eşi Nagihan Baruş ardından Gülbirlik fabrikasına geçerek imbiklere gül dökerek, oluşturulan gül havuzunda incelemelerde bulundular.Festival kapsamında Gülbirlik fabrikası bahçesinde farklı illerden gelen folklor grupları gösterilerini sunarken Gençlik ve Spor Müdürlüğü sporcuları da çeşitli spor gösterileri düzenlediler.Vali Baruş ve eşi Nagihan Baruş buradan Güneykent merkezine geçerek geleneksel yöntemlerle gül yağı ve gül suyu üreten İsmail Baltacı’nın gülhanesinde gül yağı çıkarma aşamaları hakkında bilgi alarak imbiğe gül döktüler.