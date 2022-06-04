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Gülün dünyadaki merkezi Isparta’da festival coşkusu

Gülün dünyadaki merkezi Isparta’da festival coşkusu
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 Gülün dünyadaki merkezi Isparta’da festival coşkusu
Uluslararası Isparta Gül Festivali renkli görüntülerle başladı. Festival kapsamında kortej yürüyüşü düzenlenirken Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, gülün Isparta’ya özel bir bitki olduğunu belirterek, tarımsal değerinin yanında sağladığı turizm değerinin de önemli olduğuna değindi. Başdeğirmen, “Şehrimizin bilinirliliğinin artırılmasında gül dendiğinde Isparta’nın akla gelmesi önemlidir. Bu da şehrimize marka değer oluşturulmasına önemli bir katkı sunmaktadır” diyerek, gül hasadına başlayan üreticilere bereketli ve bol kazançlı bir sezon diledi.
 
Isparta Valiliği ve Isparta Belediyesi tarafından organize edilen Uluslararası Gül Festivali başladı. Isparta Valisi Aydın Baruş ve eşi Nagihan Baruş ile Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve eşi Şadiye Başdeğirmen ile birlikte Isparta protokolü, sivil toplum kuruluşları ile vatandaşların katıldığı program 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanında Atatürk Anıtına festival çelenginin sunumuyla başladı. Çelenk sunumunun ardından Vali Aydın Baruş ve Başkan Başdeğirmen ile eşleri meydanda bulunan geleneksel el sanatları stantlarını ziyaret etti.
Meydandaki programın ardından Belediye önünden başlayan ve Mimar Sinan Caddesini takiben 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanına kadar kortej yürüyüşü düzenlendi. Korteje belediye, kamu kurum ve kuruluşları ile STK’lar ve dernekler, çeşitli il ve ülkelerden gelen halk oyunları gurupları katıldı.
Gülsularının ve güllerin cadde ve sokakları süslediği kortej yürüyüşünde Vali Baruş ve Başkan Başdeğirmen kortej yürüyüşünün ardından gurupları selamladı. Ankara Mamak Belediyesi Seymenler Grubu, Nazilli Belediyesi Halk Oyunları Gurubu, Adana Seyhan Belediyesi Halk Oyunları Gurubu, İzmir Aliağa Halk Eğitim Merkezi Halk Oyunları Gurubu, Giresun Belediyesi Halk Oyunları Gurubu, Ankara Kuzeyin Uşakları Gurubu, Pendik Pefok Halk Oyunları Gurubu, Fethiye Likya Halk Oyunları Gurubu ile Makedonya, Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan ve Polonya’dan gelen ekipler yöresel oyunlarını sergiledi.
Binlerce vatandaşın katıldığı Uluslararası Gül Festivalinde konuşan Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Isparta’yı dünyadaki gülün merkezi olarak tanımladı.
Şehir içi, şehir dışı ve yurt dışından gelen misafirlere ’hoş geldiniz’ diyen Başkan Başdeğirmen, Isparta’yı gül ile tanıştıran merhum Müftüzade Gülcü İsmail Efendi’yi rahmetle andıklarını belirtti.
Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen yaptığı konuşmada şunları söyledi:
“Şehrimizi ülkemize ve dünyaya tanıtan, Isparta’da Gülistan ve Gülhane tesis ederek yağ gülü tarımının başlamasına, gelişimine önderlik ederek yaklaşık 130 yıldır, Isparta’nın tarihinin, kültürünün ve ekonomisinin gül ile şekillenmesine vesile olan, 75 yıllık hayatının büyük bir bölümünü, servetini ve mesaisini güle adayan merhum Gülcü İsmail Efendi’yi rahmet ve minnetle anıyorum.
Isparta’mız gül şehri, gül kokulu insanların kenti. Gülün hem manevi hem de maddi anlamda değeri bizim için çok önemli. Bizler bu değerin bilincindeyiz ve kıymetini de iyi biliyoruz. Isparta’mızda şimdi artık Gül Zamanı diyoruz.
Bugün gerçekleştirdiğimiz Gül Festivalini ne yazık ki pandemiden dolayı, 2 yıldır festival havasında kutlayamamıştık. Çok şükür ki, bu yıl yine hep beraber, iç içe, mutlulukla güller diyarında buluştuk.
Kozmetik sanayisinde kullanılan dünya gülyağı ihtiyacının yüzde 65’inin Isparta’dan karşılanıyor olması ilimiz için büyük bir onur, ülkemize kazandırdığı ekonomik değer olarak bizlerin gurur kaynağıdır.
Isparta, bölgemizin havası, suyu, toprağı, güneşiyle dünyanın en kaliteli yağ gülünü üretmektedir. Bu bizler için büyük bir avantajdır.
Isparta’mız, Türkiye’de verimli güneşi en dik alan illerden biridir. Bu da bölgemizde gülün yanı sıra son yıllarda adından söz ettiren lavanta, zambak başta olmak üzere 800’e yakın endemik, tıbbi ve aromatik bitkiye ev sahipliği yapmaktadır. Bırakın ülkemizi, dünyanın birçok yerinde bunu görmek mümkün değildir. Isparta dünyada özel yerlerden biridir.
Gül toprağını, havasını seçer, bu da gülü Isparta’mıza özel bir bitki yapmıştır. Gül üretimi bugün 12 bin civarında ailemiz ile 38 bin dekarlık bir alanda Isparta’mız için en büyük ekonomik değerlerden birisidir.
38 bin dekardan yılda 15 bin tonun üzerinde gül çiçeği elde edilen Isparta’mız toplanan gülleri damıtarak gülyağı, konkret ve gülsuyu olarak ayrıştırmaktadır. 4 ton gül yaprağından 1 kg gülyağı üretimi çok emek gerektiren hassas bir konudur.
Dünyaca ünlü bütün parfümlerde, koku ve kokunun kalıcılığını sağlayan hammadde gülyağı olmakla birlikte sağlık alanında, ilaç sanayinde de önem arz etmektedir. Gülyağı, Avrupa ve ABD başta olmak üzere dünyanın dört bir yanına ihraç edilmektedir.
Gerek yurt içi gerek yurt dışı gülsuyu ve güle dayalı kozmetik ve gıda ürünleri ile lavanta yağı satışları da dikkate alındığında toplamda ülkemize ve ilimize önemli bir ekonomik katkı sağlamaktadır.
Tabi ki, başta gülümüzün gıda, kozmetik, sağlık gibi birçok alanda kullanılması, şehrimize önemli ekonomik kazanç sağlaması çok güzel bir olaydır.
Ancak son yıllarda gül turizmimizde de ciddi anlamda gelişmeler yaşamaktayız ve bu gelişmeler ilimize ayrıca önemli bir değer kazandırmaktadır.
Isparta Belediyesi olarak bizlerde gül ve kozmetik sektörünün gelişmesi, ekonomik girdilerin arttırılmasına yönelik çalışmalara hız verdik.
İlimizdeki sektör temsilcilerinin ürünlerindeki kalite düzeyinin daha yukarılara çıkartılması, kümelenmesi marka değerinin artırılması, gülden elde edilen gelirin hak ettiği seviyeye çıkarılması noktasındaki çalışmalarımızı da sürdürmekteyiz.
Kozmetik sektörü hiçbir zaman yok olmayacaktır. Devamlılığı olduğu için bizlerde dünyanın en kaliteli gülyağını hammadde olarak değil, ürün olarak piyasaya sürülmesi katma değer anlamında şehrimize daha büyük ekonomik katkı sağlamaktadır.
Kozmetik ile ekonomiye kazandırılmasının şehrimiz ve dolayısıyla ülkemiz ekonomisine ciddi bir döviz girdisi sağlayacağını düşünmekle birlikte, bu değerimizi turizm olarak da değerlendirme noktasında önemli adımlar atmaktayız.
Bunun meyvelerini de almaya başladığımızı buradan gururla sizlerle paylaşmak isterim. Bugün gülün sanayisi kadar turizmi de şehrimiz için büyük önem arz etmektedir.
Ülkemizin birçok ilinden olduğu gibi Japonya, Güney Kore, Çin, Tayvan gibi ülkeler başta olmak üzere çeşitli ülkelerden mayıs ve haziran aylarında gül sezonunda Isparta’mıza yüzbinlerce turist gül bahçelerindeki görsel güzelliği yaşamak ve bu havayı teneffüs etmek için şehrimize turlar düzenlemektedir. 
Tabi ki, son yıllarda ilimiz gülün yanı sıra lavanta ve zambak konusuna da ciddi bir eğilim göstermiştir. Özellikle gül ve lavantanın tarımsal değerinin yanında bizlere sağlamış olduğu turizm değeri çok önemli. Maddi değerinin yanı sıra şehrimizin bilinirliğinin artırılması, gül ve lavanta dendiğinde Isparta’nın akla gelmesi önemlidir bu da Isparta’mızda marka değer oluşturulmasına önemli bir katkı sunmaktadır.
Isparta’mız turizm ve tarım noktasında büyük vizyona ulaşmıştır. Artık iklimiyle, tarımıyla, turizm ve doğasıyla, güneşi ve suyuyla üreticilerimiz, Ispartalılarımız bu şehrin nimetlerinden faydalanmaktadır. Bu da üreticilerimizi olduğu kadar bizleri sevindirmektedir.
İlimize yurt içi ve yurt dışından gelerek festivalimize renk katan, Ankara Mamak Belediyesi Seymenler Grubuna, Nazilli Belediyesi Halk Oyunları Gurubuna, Adana Seyhan Belediyesi Halk Oyunları Gurubuna, İzmir Aliağa Halk Eğitim Merkezi Halk Oyunları Gurubuna, Giresun Belediyesi Halk Oyunları Gurubuna, Ankara Kuzeyin Uşakları Gurubuna, Pendik Pefok Halk Oyunları Gurubuna, Fethiye Likya Halk Oyunları Gurubuna ve Makedonya, Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan ile Polonya’dan gelen misafirlerimiz ile festivalimize katılan sanatçılarımıza da teşekkürlerimi sunuyorum. Bu duygu ve düşüncelerle tüm vatandaşlarımıza ‘Isparta’da şimdi gül zamanı’ diyor, Uluslararası Gül Festivalinin güzellikler getirmesini diliyorum. Gül hasadına başlayan hemşehrilerime de bereketli bir sezon ve bol kazançlar temennisinde bulunuyorum.”
Gülün Isparta için vazgeçilmez olduğunu aktaran Isparta Valisi Aydın Baruş da gülün bir medeniyet sembolü olduğunu söyledi. Vali Baruş, “Gül, Sevgili Peygamberimizin oluşturduğu sevgi ve kardeşlik medeniyetinin adıdır.  Gülün güzelliği ifade eden çiçekler arasında ayrı bir yeri var. Aşıklar ve şairler Peygamber Efendimizi gül ile bütünleştirir ve bu isimle överler. Mehmet Akif Asr-ı Saadet‘i "gül mevsimi" olarak değerlendirir. Bir şair bu medeniyetin insanını ve dünyasını şöyle tasvir eder: "Gül alırlar, gül satarlar/Gülden terazi tutarlar/Gülü gül ile tartarlar/Çarşı pazarı güldür, gül. Gülden değirmeni döner/Onun ile gül öğünür/Akar suyu, döner çarkı/Bendi pınarı güldür, gül” diyerek seslendi.
Gülün çiçeklerin en güzeli olduğunu ve gülün her renginin duygu dünyasında değişik manalarına işaret ettiğine değinen Vali Aydın Baruş, gülün hayatın her yönüyle güzelliklerinin özeti olduğunu aktardı.
Isparta için gülün bir sembol ve vazgeçilmezi olduğuna da değinen Vali Baruş, Isparta’da söze gül ile başlandığını, gül denilince akla Isparta’nın geldiğini dile getirdi. Türkiye’de gül üretim alanlarının yüzde 80’inin Isparta’da olduğunu aktaran Vali Baruş, “Gül bu manada Isparta ekonomisi için büyük bir güç sağlar. Dünyada bir çiçekle bu kadar bütünleşen başka bir şehir yok. Gülün şehrimize kazandırdığı bu güzellikleri, bu değeri muhafaza etmek, bu kıymeti daha da artırmak için Ispartalılar olarak gayretimizi artıracağız. Gülün vatanı olan Isparta’mızı dünyaya tanıtmak için düzenlenen Gül Festivali’nin şehrimiz için önemi büyüktür. Gül Festivali’nin düzenlenmesinde emeği geçen herkese, başta Isparta Belediye Başkanımız olmak üzere belediye personelimize, tüm kamu kurumlarına, sivil toplum kuruluşlarımıza, iş insanlarına ve firmalarımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.
 
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