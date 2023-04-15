Tarihi Zindan Mağarası 2023 Yılı Ziyaretçi Sezonu Açılıyor

Zindan Mağarası Giriş Ücretleri Belirlendi

Aksu Kaymakamlığı Tarafından İşletilen Zindan Mağarası Ziyaretçilere Kapılarını Açıyor

Zindan Mağarası Ziyaretçilerini Bekliyor: İndirimli Giriş Fırsatları

Isparta'da Gezilecek Yerler Arasında Yer Alan Tarihi Zindan Mağarası Açılıyor

Isparta'nın Aksu ilçesi sınırları içerisinde yer alan tarihi Zindan Mağarası, 22 Nisan 2023 tarihi itibariyle ziyaretçi girişlerine açılıyor. Mağarayı ziyaret etmek isteyenler için giriş ücretleri açıklandı. Normal giriş ücreti 15 TL iken, şehit yakını, engelli, gazi ve öğrenciler için indirimli giriş ücreti 10 TL olarak belirlendi. Mağara, Aksu Kaymakamlığı K.H.G.B. tarafından işletiliyor ve belirlenen ücretler görevliler tarafından istisnasız uygulanacak. İstisnai kurum ve kişilerin bilgilendirilmesi ise Birlik yetkilileri tarafından yapılacak. Zindan Mağarası hakkında bilgi almak isteyenler, 0 (246) 341 22 04 numaralı telefondan veya Zindan Mağarası Aksu / Isparta T.C. Aksu Kaymakamlığı adresinden detaylı bilgi alabilirler.