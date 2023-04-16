Isparta EMITT 2023'te "Kültür Turları Dalında En İyi Destinasyon Tanıtımı" Ödülünü Kazandı

EMITT 2023'te Isparta, Alternatif Turizm Zenginlikleriyle Öne Çıktı

Isparta, EMITT 2023'te Turizm Potansiyelini Arttırmaya Hazırlanıyor

Isparta'nın Doğal Güzellikleri ve Kültürel Mirası, EMITT 2023'te Dikkatleri Üzerine Çekti

EMITT 2023'te Isparta, Kültür Turları Dalında En İyi Destinasyon Seçildi.

Isparta, Türkiye'nin en büyük turizm buluşmalarından biri olan 26. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı EMITT'te önemli bir başarı elde etti. Isparta, gülü, lavantası, gölleri, eko, sağlık, inanç ve kültür, kış turizmi, spor, yayla gibi alternatif turizm zenginlikleriyle EMITT 2023 Kültür Turları Dalında en iyi Destinasyon Tanıtımı gerçekleştiren İl seçildi.Isparta İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamaya göre, EMITT fuarı, uluslararası turizm pazarında Isparta'nın turizm potansiyelini daha da arttırmaya yardımcı olacak. Isparta'nın zengin doğal güzellikleri, kültürel mirası ve alternatif turizm imkanları, fuara katılan turizm profesyonelleri ve seyahat acenteleri tarafından büyük ilgi gördü.Isparta İl Kültür ve Turizm Müdürü ise yaptığı açıklamada, "Isparta olarak, kültür turları dalında en iyi destinasyon tanıtımı ödülünü kazanmak bizim için büyük bir gurur kaynağı. EMITT fuarı, Isparta'nın turizm potansiyelini daha da yükseltmek ve turist sayısını artırmak için önemli bir fırsat sunuyor. Bu başarıda emeği geçen herkese teşekkür ederiz." şeklinde konuştu.Sonuç olarak, Isparta'nın EMITT 2023 fuarında kazandığı ödül, İl'in turizm potansiyelini arttırmaya ve uluslararası turizm pazarında daha fazla ilgi çekmeye yardımcı olacak. Isparta'nın doğal güzellikleri, kültürel mirası ve alternatif turizm imkanları, turistlerin keşfetmek isteyecekleri birçok cazibe merkezi sunmaktadır.