Türkiye Basketbol Federasyonu'nun altyapı faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen U-18 Erkekler Anadolu Şampiyonası sona erdi. 10 ilde yapılan müsabakalarda, 16 takım ve 224 sporcu ter döktü. Şampiyonada V.A.M.O.S., Bornova Belediyesi, İzmir Bahçeşehir Koleji ve Aliağa Petkim takımları, gruptan çıkarak Türkiye Finallerine katılmaya hak kazandı.Gençlik ve Spor Isparta İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü İsmail Toğar, ulusal organizasyonlara ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şampiyonaya katılan tüm takımları tebrik etti.Basketbol severler, heyecan dolu müsabakaların sonunda Türkiye Finallerinde mücadele edecek takımların belirlenmesine tanıklık etti. Altyapı faaliyetleri, gençlerin sporla tanışmasına ve yeteneklerinin keşfedilmesine katkı sağlıyor. Bu tür organizasyonlar sayesinde, basketbol sporunun yaygınlaştırılması ve Türk sporuna yeni yetenekler kazandırılması hedefleniyor.