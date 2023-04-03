Isparta'da Gerçekleştirilen U-14 Kızlar Bölge Şampiyonası Sona Erdi

Türkiye Basketbol Federasyonu'nun altyapı faaliyetleri kapsamında düzenlenen Kulüplerarası U-14 Kızlar Bölge Şampiyonası, Isparta'da Süleyman Demirel Atatürk Spor Salonu'nda düzenlendi. 1-3 Nisan 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilen şampiyonaya, Antalya, Aydın, İzmir, Manisa, Denizli, Uşak ve Isparta'dan yaklaşık yüz sporcu katıldı. Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürü Mahmut Danayiyen, ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şampiyonaya katılan takımlara teşekkür etti.