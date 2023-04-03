"Ramazan'a Özel Kampanya ile Emek Döner, Isparta'nın Lezzetli Dönerini Sunmaya Devam Ediyor!"

''Emek Olmadan Yemek Olmaz''

Isparta'da lezzetli döner denince akla ilk gelen mekanlardan biri olan Emek Döner, Ramazan'a özel kampanyasıyla müşterilerini sevindiriyor. İçecek, çorba, tatlı, 1.5 porsiyon pilav ve üstü tavuk dönerin yer aldığı özel menü sadece 120 TL!Emek Döner, kaliteli ve lezzetli döneriyle yıllardır Isparta'da bir marka haline gelmiştir. Paket servisi hizmeti de sunan Emek Döner, Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan aile salonuyla da müşterilerine keyifli bir yemek deneyimi sunmaktadır.Pilav üstü dönerin yanı sıra ekmek arası döner, dürüm, sucuklu ve kaşarlı tost gibi lezzetli seçenekleri de menüsünde bulunduran Emek Döner, herkesi bu mekana davet ediyor.Isparta'da en lezzetli pilav üstü döneri nerede yiyebilirim diye merak ediyorsanız, cevap kesinlikle Emek Döner'dir. Hemen Aydoğmuş Market karşısındaki Emek Döner'e uğrayın veya 0246 218 80 86 numaralı telefondan sipariş verin. Ayrıca mobil telefon numarası olan 0535 412 97 70'tan da ulaşabilirsiniz.Ramazan'a özel kampanya fırsatını kaçırmayın, Emek Döner'in lezzetli dünyasına adım atın!