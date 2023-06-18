SGK, Emekli Maaşları ve Bayram İkramiyeleri için Ödemelere Başladı

Ödeme günü 17-18 olanlara, bugün hem aylık hem de bayram ikramiyesi yatırılacak.

Ödeme günü 19-20 olanlara ise 18 Haziran'da ödeme yapılacak.

Normalde 21 ve 22'sinde aylık alanların aylık ve ikramiyeleri ise 19 Haziran'da hesaplarına aktarılacak.

Ayın 23-24'ünde aylık alanlara ödemeleri 20 Haziran'da gerçekleştirilecek.

Ayın 25 ve 26'sında aylık alan emeklilere ise 21 Haziran'da ödemeleri yapılacak.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emekli maaşları ve bayram ikramiyelerinin ödemelerinin başladığını duyurdu. SGK tarafından yapılan açıklamaya göre, bugün başlayan ödemeler 23 Haziran tarihine kadar devam edecek.SSK emeklileri için aylık ve Kurban Bayramı ikramiyeleri, bayramdan önce ödenecek. Ödemeler, 17 Haziran ile 23 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek.SSK Emeklileri için ödeme günleri şu şekilde belirlendi:BAĞ-KUR emeklilerinin aylık ve ikramiyeleri ise 22 Haziran'da ödenecek. Emekli Sandığı'ndan aylık alan emeklilerin ödemeleri ise 23 Haziran tarihinde hesaplarına geçecek.Bu ödemeler kapsamında, toplamda 14.4 milyon emekliye 25.7 milyar lira tutarında bayram ikramiyesi ödemesi yapılacak.