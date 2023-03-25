Isparta Belediyesi, Ramazan ayı boyunca her yıl olduğu gibi bu yıl da İsparta Meydan AVM Belediye Kültür Merkezi ve cami arasında kurduğu iftar çadırında vatandaşları ağırlıyor. İftar çadırının ilk gününde binlerce kişi, akşam ezanının okunmasıyla birlikte bir araya gelerek oruçlarını açtı.Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de eşi Şadiye Başdeğirmen ile birlikte iftar çadırına katıldı. Başkan Başdeğirmen, yaptığı açıklamada vatandaşlarla aynı sofrayı paylaşmaktan mutluluk duyduklarını belirtti ve müsait olan vatandaşları iftar çadırına davet etti.İftar sonrası Başkan Başdeğirmen ve eşi, çocuklarla yakından ilgilendi ve vatandaşlarla sohbet etti. Şehit Er Süleyman Kalkan'ın annesi Şerife Kalkan ile de bir araya gelen Başkan Başdeğirmen, şehitlerimizin bizlere sağladığı güvenli ortam için minnettar olduklarını dile getirdi.Öte yandan, Isparta Belediyesi'nin iftar çadırı Ramazan ayı boyunca açık kalacak ve vatandaşlara hizmet vermeye devam edecek.