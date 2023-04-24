Isparta'da bir gece kulübü önünde çıkan kavgada Bayram Ali Soyer (25) bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olay, Bahçelievler Mahallesi Süleyman Demirel Caddesi'ndeki bir gece kulübü önünde saat 03.00 sıralarında meydana geldi. Soyer ile B.Ş. ve A.T. arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüdü ve sonrasında Soyer bıçaklanarak ağır yaralandı. Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen Soyer hayatını kaybetti. İki şüpheli gözaltına alındı. Bayram Ali Soyer'in cenazesi bugün memleketi Sütçüler ilçesi Ayvalıpınar köyünde toprağa verilecek. Olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.