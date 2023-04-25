- Isparta'nın En Lezzetli Süt ve Şarküteri Ürünleri Tonton Süt Şarküteri'de
- Kaliteli ve Uygun Fiyatlı Şarküteri Ürünleri Tonton Süt Şarküteri'de
- Tonton Süt Şarküteri'den Doğal ve Lezzetli Ürünler
Tonton Süt Şarküteri, müşterilerine inek ve keçi tereyağı, kaymak, ezine peynirleri, tulum peynirleri, çeçil peyniri, kaşar peynirleri, gravyer, hellim, köy peyniri, süzme yoğurt, kefir, maya çeşitleri, zeytin çeşitleri, bal, gezen tavuk yumurtası, fıstık kreması, haşhaş ezmesi, nar ekşisi, sumak ekşisi, turşu çeşitleri, salçalar, tarhana, yufka, sucuk, pastırma, kavurma, kurutulmuş sebzeler ve meyveler, acuka, ceviz ezmesi gibi birçok ürün seçeneği sunuyor.
Tonton Süt Şarküteri, kaliteli ürünleri uygun fiyatlarla müşterilerine sunmayı hedefliyor. İşletmenin adresi 6 Mart Caddesi Halı Sarayı Karşısı Gözde Balık Yanı, telefon numarası ise 0543 288 32 32. Tonton Süt Şarküteri'de her daim taze ve doğal ürünler bulabilirsiniz.
Tonton Süt Şarküteri'de Bulabileceğiniz Zengin Ürün Yelpazesi
- Tonton Süt
- Karın Tereyağı ( İnek )
- Karın Tereyağı ( Keçi )
- Kaymak
- İnek Ezine
- Keçi Ezine
- Bergama Tulum
- Erizncan Tulum
- Isparta Tulum
- Çörekotlu Ovma Tulum
- Deri Tulum
- Çeçil Peyniri
- Taze Kaşar (Kars )
- Taze Kaşar (Tost)
- Eski Kaşar
- Gravyer
- Topik Peynir
- Ceheddar Peyniri
- Hellim Peyniri
- Köy Peyniri
- Süzme Yoğurt (Tatlı)
- Süzme Yoğurt (Ekşi)
- Taze Yoğurt (Manda Çömlekte)
- Kefir
- Maya Çeşitleri
- Yeşil Siyah & Siyah Zeytin Çeşitleri
- Petek Bal
- Süzme Bal
- Gezen Tavuk Yumurtası
- Eroğlu 15'li
- Eroğlu 30'lu
- Fıstık Kreması
- Fındık Kreması
- Haşhaş Ezmesi
- Tahin 1 Kg.
- Tahin 0.5 Kg (500Gr.)
- Pekmez 1300 Gr.
- Pekmez 650 Gr.
- Doğal Karadut Özü
- Doğal Kozalak Özü
- Doğal Keçiboynuzu Özü
- Nar Ekşisi
- Sumak Ekşisi
- Turşu Çeşitleri
- Domates Salçası
- Biber Salçası
- Tahin Helvası
- Zeytinyağı
- Tarhana
- Böreklik Yufka
- Köy Yufkası
- Sucuk
- Pastırma
- Kavurma
- Patlıcan Kurusu
- Biber Kurusu
- Dolmalık Biber Kurusu
- Peynir Dolgulu Biber
- Acı Biber Kurusu
- Domates Kurusu
- Yağlı Domates Kurusu
- Acuka
- Cennet Elması Kurusu
- Ev Makarnası (Erişte)
- Ceviz Ezmesi