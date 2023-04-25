Tonton Süt Şarküteri: Tezgahımızda Her Gün Taze Çiğ Süt!

Isparta'nın En Lezzetli Süt ve Şarküteri Ürünleri Tonton Süt Şarküteri'de

Kaliteli ve Uygun Fiyatlı Şarküteri Ürünleri Tonton Süt Şarküteri'de

Tonton Süt Şarküteri'den Doğal ve Lezzetli Ürünler

Tonton Süt Şarküteri'de Bulabileceğiniz Zengin Ürün Yelpazesi

Tonton Süt

Karın Tereyağı ( İnek )

Karın Tereyağı ( Keçi )

Kaymak

İnek Ezine

Keçi Ezine

Bergama Tulum

Erizncan Tulum

Isparta Tulum

Çörekotlu Ovma Tulum

Deri Tulum

Çeçil Peyniri

Taze Kaşar (Kars )

Taze Kaşar (Tost)

Eski Kaşar

Gravyer

Topik Peynir

Ceheddar Peyniri

Hellim Peyniri

Köy Peyniri

Süzme Yoğurt (Tatlı)

Süzme Yoğurt (Ekşi)

Taze Yoğurt (Manda Çömlekte)

Kefir

Maya Çeşitleri

Yeşil Siyah & Siyah Zeytin Çeşitleri

Petek Bal

Süzme Bal

Gezen Tavuk Yumurtası

Eroğlu 15'li

Eroğlu 30'lu

Fıstık Kreması

Fındık Kreması

Haşhaş Ezmesi

Tahin 1 Kg.

Tahin 0.5 Kg (500Gr.)

Pekmez 1300 Gr.

Pekmez 650 Gr.

Doğal Karadut Özü

Doğal Kozalak Özü

Doğal Keçiboynuzu Özü

Nar Ekşisi

Sumak Ekşisi

Turşu Çeşitleri

Domates Salçası

Biber Salçası

Tahin Helvası

Zeytinyağı

Tarhana

Böreklik Yufka

Köy Yufkası

Sucuk

Pastırma

Kavurma

Patlıcan Kurusu

Biber Kurusu

Dolmalık Biber Kurusu

Peynir Dolgulu Biber

Acı Biber Kurusu

Domates Kurusu

Yağlı Domates Kurusu

Acuka

Cennet Elması Kurusu

Ev Makarnası (Erişte)

Ceviz Ezmesi

Isparta'da yer alan Tonton Süt Şarküteri, kaliteli ve taze ürünleri ile dikkat çekiyor. İşletme, her gün çiğ süt bulunduruyor ve müşterilerine sağlıklı ve doğal ürünler sunuyor. Tazelik ve uygun fiyat konusunda da oldukça iddialı olan Tonton Süt Şarküteri, müşterilerine geniş bir ürün yelpazesi sunuyor.Tonton Süt Şarküteri, müşterilerine inek ve keçi tereyağı, kaymak, ezine peynirleri, tulum peynirleri, çeçil peyniri, kaşar peynirleri, gravyer, hellim, köy peyniri, süzme yoğurt, kefir, maya çeşitleri, zeytin çeşitleri, bal, gezen tavuk yumurtası, fıstık kreması, haşhaş ezmesi, nar ekşisi, sumak ekşisi, turşu çeşitleri, salçalar, tarhana, yufka, sucuk, pastırma, kavurma, kurutulmuş sebzeler ve meyveler, acuka, ceviz ezmesi gibi birçok ürün seçeneği sunuyor.Tonton Süt Şarküteri, kaliteli ürünleri uygun fiyatlarla müşterilerine sunmayı hedefliyor. İşletmenin adresi 6 Mart Caddesi Halı Sarayı Karşısı Gözde Balık Yanı, telefon numarası ise 0543 288 32 32. Tonton Süt Şarküteri'de her daim taze ve doğal ürünler bulabilirsiniz.