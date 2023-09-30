Isparta'da FETÖ/PDY Üyesi İş Adamı Yakalandı

29 Eylül 2023FETÖ/PDY Terör Örgütü Üyesi İş Adamı M.T., İsparta'da Yakalandıİsparta Emniyet Müdürlüğü, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında Adli Makamlar tarafından verilen '6 yıl 3 Ay' hapis cezası ile aranan iş adamı M.T.'nin yakalanmasına yönelik yürüttüğü kararlı çalışmaların meyvesini vermiştir.İsparta Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, uzun bir sürenin ardından gerçekleştirdikleri operasyonla M.T.'yi Davraz Mahallesindeki saklandığı adreste tespit edip yakalamışlardır.Yakalanan şahıs, gerekli adliye işlemlerinin tamamlanmasının ardından Isparta Kapalı E Tipi Cezaevine teslim edilmiştir.Kamuoyunu bilgilendirmek ve toplumumuzun güvenliği adına yapılan bu önemli operasyonu duyurmaktan mutluluk duyuyoruz.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.ISPARTA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ