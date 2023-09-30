Isparta'da Eğitim Yatırımları Devam Ediyor: Hayırseverler Okul İnşaatına Katkıda Bulunuyor

29 Eylül 2023Son yıllarda Isparta'da eğitim alanında önemli gelişmeler yaşanıyor. Hayırsever vatandaşlar, eğitime verdikleri destekleri artırarak devam ettiriyorlar.Isparta'nın tanınmış isimlerinden Dr. Neşet Derbent ve damadı Bilge Kerem Özkan, geçtiğimiz aylarda kaybettikleri Aslı Derbent Özkan'ın adını yaşatacaklar. Bu amaçla, depreme dayanıksız olduğu tespit edilen Isparta Anadolu Lisesi, Derbent ve Özkan ailelerinin talebiyle yıkılıp, devlet ve vatandaş işbirliğiyle 24 derslikli yeni bir okul olarak yeniden inşa edilecek.Isparta Valiliği'nde gerçekleştirilen protokol imza törenine Vali Aydın Baruş, hayırsever Dr. Neşet Derbent, Bilge Kerem Özkan ve İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur katıldılar.Vali Aydın Baruş, 1980'li yıllarda yapılan Isparta Anadolu Lisesi'nin depremsellik testlerini geçemediğini belirtti ve başlangıçta güçlendirme kararı alındığını açıkladı. Ancak Derbent ve Özkan ailelerinin talebiyle okulun yıkılıp yeniden inşa edileceğini vurgulayarak, eğitime yapılan bu yatırımın kutsal olduğunu ifade etti. Vali Baruş ayrıca, geçtiğimiz aylarda kaybettikleri Aslı Derbent Özkan için yapılan bilişim atölyesi katkısını da anımsattı.Vali Baruş'un konuşmasının ardından, okul yapımı için protokolü imzalayan hayırseverler Bilge Kerem Özkan ve Dr. Neşet Derbent, bu eğitim kurumunun memleketleri için hayırlı bireyler yetiştirmesini umut ettiklerini dile getirdiler.Isparta'da eğitime katkı sağlayan hayırseverlerin bu önemli adımı, bölgenin eğitim seviyesine yapılacak olumlu katkıyı vurguluyor. Isparta Valisi Aydın Baruş, bu protokolün Aslı Derbent'in ailesine hayırlı olmasını diledi ve Aslı Derbent'in adının uzun yıllar boyunca bu güzel okulda yaşamasını temenni etti.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.ISPARTA VALİLİĞİ