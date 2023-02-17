PAMUK GİBİ POĞAÇALARIN ADRESİ NUR PASTANESİ DEMİRKÖPRÜ ŞUBESİ

Bildiğiniz tüm poğaçaları unutun! Hamur fırında öyle güzel kabarıyor ki kendisine hemen hayran bırakıyor.

Pamuk gibi yumuşacık, kabarık bir poğaçayla birlikte çay- kahve keyfi için sizleri Nur Pastanesi Demirköprü Şubesine davet ediyoruz. Özel bir lezzetle sizi tanıştırmak istiyoruz.

Bu nefis mayalı ürünlerin kahramanı Nur Pastanesi Demirköprü Şubesi

Anne elinden çıkmış poğaçaları kadar Börekleri, Çörekleri, pastalari, kurabiyeleri ve daha nice çay-kahve yanına yakışır lezzetler üreten Nur Pastanesi Demirköprü Şubesi, pastane dünyasında özel bir yere sahiptir.

Nur Pastanesi Demirköprü şubesinin mis gibi kokusuyla tatlı tuzlu mayalı ürünleri iştahınızı kabartacak!



Not: Doğum günü, toplantı vb.organizasyonlar için salonumuz bulunmaktadır.



Eve Paket Servis bir telefon uzağınızda!

Alo Paket Telefonları

0 532 552 42 84

0 543 932 05 32