EVE KOZMETİK ŞUBESİ ŞİMDİ ISPARTA'DA
Türkiye'nin Lider Kozmetik ve Kişisel Bakım Mağazası EVE, Şimdi Isparta'da...!
Kişisel Bakım ve Kozmetik ürünlerinde de müşterilerine en kaliteli, en güncel, en çok aranan ürünleri en uygun fiyatlarla bulabileceğiniz EVE Isparta'da hizmete başladı.
Açılışa özel makyaj, cilt bakımı, saç bakım ürünlerinde, parfüm ve ağız bakım ürünlerinde %50, deodorantlarda %40 ve daha bir çok ürün grubunda %50'ye varan indirimler uyguluyor. Isparta'da ''Bakımlı Olmanın Akıllı Yolu'' EVE...!
Ayrıca EVE Kart ile müşteriler belirli ürünlerde uygulanan indirimlerden de faydalanabiliyor.
EVE'de Harika Fırsatlar Sizi Bekliyor... İşte Adresi:
Pirimehmet mahallesi Mimnarsinan caddesi (101 cadde)
No: 47/1 ISPARTA
EVE ile ''Tarzını Yansıt''
MAĞAZADAN KARELER...