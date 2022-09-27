Bölge Müdürlüğümüz Burdur Orman İşletme Müdürlüğü Çeltikçi Orman Şefliğinde Çam keseböceği ile mücadelede yumurta koçanları toplaması yapıldı.Çam keseböceği yüksek rakımlardan başlamak üzere Ağustos ayında topraktan kelebek olarak çıkmaya başlarlar. Erkek ve dişi kelebekler çiftleştikten sonra dişi ergin yumurtalarını koçan şeklinde ibrelere bırakır. Bir yumurta koçanından ortalama 250, 300 adet larva çıkar. Larvalar çam ibrelerini yiyerek gelişirler. Kendilerini korumak için koza, kese örerler. Böceğin yumurta bırakması yüksek rakımlardan aşağı rakımlara doğru Ağustos-Ekim ayına kadar devam eder. Çam kese böceği ile mücadelede doğaya zarar vermeden en etkili şekilde yapılan mücadele yumurta koçanı toplatılması suretiyle yapılan mekanik mücadeledir. Ormanlarımızda zararlılık yapan böceklere karşı doğaya zarar vermeden doğaya en uygun mücadele yöntemi olan mekanik, biyolojik ve biyoteknik mücadele çalışmaları devam etmektedir.Isparta Orman Bölge Müdürlüğü