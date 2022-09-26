ISPARTA'DA OTOBÜS YANDI
Isparta'da sanayi mahallesi Şehir Hastanesi yolu Total karşısında bir otobüsün motor kısmında yangın meydana geldi.
Otobüsteki yangının söndürme çalışmaları anı Isparta Haber Ajansı kameralarına an bean yansıdı. Otobüs yangınında ölen yada yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldi.
Isparta'da sanayi mahallesi Şehir Hastanesi yolu Total karşısında bir otobüsün motor kısmında yangın meydana geldi.
Otobüsteki yangının söndürme çalışmaları anı Isparta Haber Ajansı kameralarına an bean yansıdı. Otobüs yangınında ölen yada yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldi.