ISPARTA GIDA PİYASASINDAKİ EN KALİTELİ VE UYGUN FİYATLI ÜRÜNLERİN ADRESİ ÇEVİK GIDA!

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Kahvaltılık Sürmelik Reçeller

Andız Pekmezi

Bal-Petek Bal

Keçi Boynuzu Özü

Karadut Özü

Çeviz, Ev Makarnası, Ev Salçası

Hakiki Dövme Tereyağı

Peynir ve Zeytin Çeşitleri

Yoğurt - Lor - Çökelek

Yumurta ( Gezen Tavuk Yumurtası Seçeneği )

Keçi Peyniri - Tulum Peyniri - Kaşar Peyniri

Teneke Peyniri - Köy Peyniri

Haşhaş Ezmesi - Fındık ve Fıstık Ezmesi - Tahin

Natural Sızma Zeytinyağı

Salamura Yaprak













































Sevgili Isparta halkı, Çevik Gıda Şarküteri olarak sizlere en kaliteli ürünleri en uygun fiyatlarla sunmaya devam ediyoruz. Müşterilerimizin her zaman memnuniyetini ön planda tutarak, hijyenik ve güvenilir ürünlerimizi sizlerle buluşturuyoruz.Özellikle yumurta fiyatlarımız piyasaya göre oldukça uygun. Yumurtayı sofralarınızın vazgeçilmez bir parçası haline getirmek isteyenler için ideal bir tercih olduğumuzu söyleyebiliriz. Ayrıca, diğer ürünlerimiz de aynı şekilde uygun fiyatlarla satışa sunuluyor.Çevik Gıda Şarküteri olarak müşterilerimize en taze ve kaliteli ürünleri sunuyoruz.Yerel üreticilerden temin ettiğimiz ürünlerimizle, hem sağlığınıza hem de yerel ekonomiye destek olmanızı sağlıyoruz. Bizim için en önemli şey, müşterilerimizin sağlığı ve memnuniyetidir.Siz de kaliteli ve uygun fiyatlı ürünleri bir arada bulabileceğiniz Çevik Gıda Şarküteri'yi ziyaret edin, lezzetli ve sağlıklı ürünlerimizi deneyin. Çevrenizdeki herkese de tavsiye edin, birlikte sağlıklı bir yaşama adım atalım.