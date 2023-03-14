Sevgili Isparta halkı, Çevik Gıda Şarküteri olarak sizlere en kaliteli ürünleri en uygun fiyatlarla sunmaya devam ediyoruz. Müşterilerimizin her zaman memnuniyetini ön planda tutarak, hijyenik ve güvenilir ürünlerimizi sizlerle buluşturuyoruz.
Özellikle yumurta fiyatlarımız piyasaya göre oldukça uygun. Yumurtayı sofralarınızın vazgeçilmez bir parçası haline getirmek isteyenler için ideal bir tercih olduğumuzu söyleyebiliriz. Ayrıca, diğer ürünlerimiz de aynı şekilde uygun fiyatlarla satışa sunuluyor.
Çevik Gıda Şarküteri olarak müşterilerimize en taze ve kaliteli ürünleri sunuyoruz.
Yerel üreticilerden temin ettiğimiz ürünlerimizle, hem sağlığınıza hem de yerel ekonomiye destek olmanızı sağlıyoruz. Bizim için en önemli şey, müşterilerimizin sağlığı ve memnuniyetidir.
Siz de kaliteli ve uygun fiyatlı ürünleri bir arada bulabileceğiniz Çevik Gıda Şarküteri'yi ziyaret edin, lezzetli ve sağlıklı ürünlerimizi deneyin. Çevrenizdeki herkese de tavsiye edin, birlikte sağlıklı bir yaşama adım atalım.
Adres: Kültür sineması yanı No:6 ISPARTA
Telefon: 0 541 742 04 24
Çevik Gıda: ''Isparta'nın Zeytin Peynir Dünyası''
“ Sofrana lezzet, Hayatına şifa kat”
ÇEVİK GIDA'NIN GENEL ÜRÜN KATEGORİLERİ ŞÖYLE
- Kahvaltılık Sürmelik Reçeller
- Andız Pekmezi
- Bal-Petek Bal
- Keçi Boynuzu Özü
- Karadut Özü
- Çeviz, Ev Makarnası, Ev Salçası
- Hakiki Dövme Tereyağı
- Peynir ve Zeytin Çeşitleri
- Yoğurt - Lor - Çökelek
- Yumurta ( Gezen Tavuk Yumurtası Seçeneği )
- Keçi Peyniri - Tulum Peyniri - Kaşar Peyniri
- Teneke Peyniri - Köy Peyniri
- Haşhaş Ezmesi - Fındık ve Fıstık Ezmesi - Tahin
- Natural Sızma Zeytinyağı
- Salamura Yaprak