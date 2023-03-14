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Araç sahiplerine müjde: indirim geliyor!

Araç sahiplerine müjde: indirim geliyor!
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Araç sahiplerine müjde: Motorine indirim geliyor!

Döviz kurlarındaki dalgalanma ve brent petrol fiyatları nedeniyle akaryakıt ücretlerindeki değişim sürüyor.
Araç sürücülerini yakından ilgilendiren benzin ve motorin fiyatları da hafta içinde çok kez değişime uğruyor.
BRENT PETROL 80 DOLAR SEVİYESİNE DÜŞTÜ
Son olarak sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, iniş ve çıkışlı devam eden fiyatlarla ilgili araç sahiplerini sevindiren bir haber geldi.
Brent petrol fiyatı 80 dolar seviyesine kadar geriledi.
MOTORİNE 71 KURUŞLUK İNDİRİM
Bu kapsamda bu gece yarısından itibaren motorin grubunda 71 kuruşluk indirim bekleniyor.
Benzin grubunda ise herhangi bir değişiklik bulunmuyor.
GÜNCEL FİYATLAR
İstanbul'da motorin litre fiyatı ortalama 21,59 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 20,48 liradan satılıyor.
DEPODA 45 TL FARK EDECEK
Bu indirimle birlikte İstanbul'da 60 litrelik deposu olan bir aracın deposu bin 295 liraya dolarken bu fiyat indirimle bin 252 liraya düşecek. Böylelikle depoda 45 lira fark olacak.
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Araç sahiplerine müjde: indirim geliyor!
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