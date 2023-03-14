BRENT PETROL 80 DOLAR SEVİYESİNE DÜŞTÜ

Son olarak sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, iniş ve çıkışlı devam eden fiyatlarla ilgili araç sahiplerini sevindiren bir haber geldi. Brent petrol fiyatı 80 dolar seviyesine kadar geriledi.

MOTORİNE 71 KURUŞLUK İNDİRİM

Bu kapsamda bu gece yarısından itibaren motorin grubunda 71 kuruşluk indirim bekleniyor. Benzin grubunda ise herhangi bir değişiklik bulunmuyor.

GÜNCEL FİYATLAR

İstanbul'da motorin litre fiyatı ortalama 21,59 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 20,48 liradan satılıyor. DEPODA 45 TL FARK EDECEK

Bu indirimle birlikte İstanbul'da 60 litrelik deposu olan bir aracın deposu bin 295 liraya dolarken bu fiyat indirimle bin 252 liraya düşecek. Böylelikle depoda 45 lira fark olacak.