Araç sahiplerine müjde: Motorine indirim geliyor!
Döviz kurlarındaki dalgalanma ve brent petrol fiyatları nedeniyle akaryakıt ücretlerindeki değişim sürüyor.
Son olarak sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, iniş ve çıkışlı devam eden fiyatlarla ilgili araç sahiplerini sevindiren bir haber geldi.
Bu kapsamda bu gece yarısından itibaren motorin grubunda 71 kuruşluk indirim bekleniyor.
İstanbul'da motorin litre fiyatı ortalama 21,59 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 20,48 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 20,48 liradan satılıyor.
Bu indirimle birlikte İstanbul'da 60 litrelik deposu olan bir aracın deposu bin 295 liraya dolarken bu fiyat indirimle bin 252 liraya düşecek. Böylelikle depoda 45 lira fark olacak.