Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine Lütfi Elvan atandı

BERAT ALBAYRAK’TAN BOŞALAN HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINA LÜTFİ ELVAN ATANDI

Son Dakika Haberi; Cumhurbaşkanı Kararı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine Lütfi Elvan atandı.Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sağlık sorunları nedeniyle görevinden istifa paylaşımı yapmıştı. Konuyla ilgili İletişim Başkanlığı'ndan, "Cumhurbaşkanımızın değerlendirme sonunda sonucunda Berat Albayrak'ın görevden af talebi kabul edilmiştir" açıklaması yapıldı.Resmi Gazete'de yayımlanan kararda "Görevden affını isteyen ve görevden af talebi kabul edilen Berat ALBAYRAK’tan boşalan Hazine ve Maliye Bakanlığına Lütfi ELVAN Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 104 üncü ve 106 ncı maddeleri gereğince atanmıştır." ifadeleri yer aldı.