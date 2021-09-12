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Dünya tıp literatüründe bir ilk!

Dünya tıp literatüründe bir ilk!
ISPARTA
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ISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA-TENTE-BRANDA
12  Eylül 2021 Pazar ülke ve dünya gündeminde dikkat çeken gelişmeleri www.ispartahaber.com.tr okuyucuları için derledik.
 
Koronavirüs akciğer kanserini taklit etti
Kahramanmaraş'ta akciğer kanseri teşhisi konulan 52 yaşındaki N.T.'nin koronavirüs testi pozitif çıktı. Ameliyat öncesi COVID-19 tedavisi gören N.T.'ye yapılan tetkikler sonucu koronavirüsün akciğer kanserini taklit ettiği tespit edildi.
 
Demokrasinin kara lekesi: 12 Eylül 
Dönemin Türk Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kenan Evren başkanlığında gerçekleştirilen 12 Eylül 1980 Askeri Darbesi'nin üzerinden tam 41 yıl geçti. 650 bin kişi gözaltına alındı, 14 bin kişi vatandaşlıktan çıkarıldı ve 50 kişi idam edildi…

Pençe Şimşek bölgesinde acı haber
Milli Savunma Bakanlığı Pençe Şimşek bölgesinde PKK'lı teröristlerin taciz ateşi sonucu bir askerin yaralandığını, bir askerin ise şehit olduğunu duyurdu.

   
Bakan Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması 
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer "Vaka ve yakın temas nedeniyle yüz yüze eğitime ara verilen sınıf sayısı oldukça düşük" dedi. Özer, 850 bin derslikten sadece 198'sinde vaka ve yakın temas nedeniyle yüz yüze eğitime ara verildiğini belirtti. Bakan Özer, “Bu şunu gösteriyor, şu anda Kovid-19 salgını ortamında en güvenli ortam okullardır.” açıklamasında bulundu.
          

Ukrayna'dan Rusya'yı tedirgin eden TB-2 hamlesi
Bayraktar TB-2 SİHA'ları dünyanın ilgisini çekmeye devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda TB-2 alımı yapan Ukrayna, Türkiye'den 24 adet yeni SİHA almayı planlıyor. 
               Ekonomi gündemine ilişkin bir haberle devam ediyoruz

Yatırım programı belli oldu 
“2022-2024 Dönemi Yatırım Programı” ile ilgili Cumhurbaşkanlığı genelgesi Resmî Gazete’de yayımlandı. Kamu idareleri, ödeneklerini aşamayacak, verimsiz harcamalar tasfiye edilecek. Devam eden projeler tamamlanacak.
  
Ronaldo 12 yıl sonra 2 golle döndü!
İngiltere Premier Lig'de Manchester United, 12 yıl sonra takıma dönen Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun iki gol attığı maçta Newcastle United'ı 4-1 yendi.
Gündemdeki önemli gelişmelerle karşınızda olduk. Sağlıklı kalın, haber7’de kalın…
 
 
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