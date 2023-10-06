Başkan Tural ve Oda Başkanları, Ankara Ziyaretiyle Esnaf Sorunlarını Gündeme Taşıdı



Isparta Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Tural, beraberinde oda başkanlarıyla birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni (TBMM) ziyaret ederek, Isparta milletvekillerine esnafın sorunlarını içeren bir dosya sundu.

Başkan Tural ve oda başkanları, TBMM'de sırasıyla CHP Milletvekili Yalım Halıcı, MHP Milletvekili Hasan Basri Sönmez, AK Parti Milletvekilleri Mehmet Uğur Gökgöz, Osman Zabun ve AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan'ı ziyaret etti.

Ziyaretlerde, milletvekillerine hem hayırlı olsun dilekleri iletilirken hem de Isparta esnafının çözüm bekleyen sorunlarına dair bir dosya sunuldu.

Başkan Tural, ziyaretler sırasında milletvekillerine teşekkür ederek, esnafın karşılaştığı sorunları dile getirdi. Özellikle dört ana konuda acil düzenleme yapılmasını talep etti. Bu konular şunlardı:

Bağ-Kur Prim Süresi: Bağ-Kur prim süresinin 9.000 günden 7.200 güne indirilmesi gerektiği ve bu konunun acilen düzeltilmesi gerektiği. Kira Artışları: İşyeri kira artışlarına yüzde 25 sınırlaması getirilmesi gerektiği, çünkü yüksek kira artışlarının vatandaşlara yansıdığı ve düzenlemeye ihtiyaç duyulduğu. Perakende Yasası: Perakende yasasının düzenlenmesi gerektiği ve mevcut düzenlemelerin Meclis'e gelmesi gerektiği. Çıraklık Eğitim Merkezi Desteği: Çıraklık eğitim merkezlerinde eğitim gören çırak ve kalfalara devlet desteği konusunda düzenleme yapılması ve bu desteğin sürdürülmesi talepleri.