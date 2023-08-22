Isparta ve Burdur İçin Kritik Hava Sıcaklığı Uyarısı

Meteorolojik Değerlendirme: Hava Sıcaklıkları Mevsim Normalleri Üzerinde Seyretmeye Devam Edecek!

Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi - Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü



Başlama Zamanı: 21.08.2023 - 18:00 TSİ

Bitiş Zamanı: 26.08.2023 - 18:00 TSİ

Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, bölgemizde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, bu hafta boyunca da etkisini sürdürecek.

Özellikle önümüzdeki hafta başına kadar Burdur ve Isparta çevrelerinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 3 ila 6 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Tahmini hava sıcaklıkları şu şekildedir:

Burdur: 36-39 °C

Isparta: 36-38 °C

Sahil kesimlerinde yüksek nemle birlikte hissedilen sıcaklıkların daha fazla olması bekleniyor.

Sıcak hava dalgası nedeniyle kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşlarımızın, günün en sıcak saatleri olan 11 ile 16 saatleri arasında dikkatli ve tedbirli olmaları önemlidir.

METEOROLOJİ 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ - BÖLGE TAHMİN ve UYARI MERKEZİ