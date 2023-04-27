Keçiborlu Yunus Emre Pansiyonu Eğitim Yatırımları Kapsamında Yenileniyor

Keçiborlu Yunus Emre Pansiyonu Lavanta Turizmine de Hizmet Verecek

Isparta'da Eğitim Yatırımları Hız Kesmiyor: Keçiborlu Yunus Emre Pansiyonu 4 Yıldızlı Otel Konseptinde Yenileniyor

Isparta'da eğitim yatırımlarına hız veren Millî Eğitim Bakanlığı, Keçiborlu Yunus Emre Pansiyonu'nu güçlendirme çalışmalarına başladı. 3 ay gibi kısa bir sürede tamamlanması planlanan pansiyon, eğitim öğretim yılı boyunca öğrencilerin barınacağı bir yapı olmanın yanı sıra lavanta mevsimi ile birlikte bölge turizmine de katkı sağlayacak.Pansiyonun özellikleri arasında, turistlere hizmet vermek için 4 yıldızlı bir otel konseptiyle inşa edilmesi, her odada kendine ait tuvalet, banyo ve kart okuyuculu kapı anahtarları gibi detayların bulunması yer alıyor. Keçiborlu Yunus Emre Pansiyonu'nun tamamlanmasıyla birlikte, Isparta'daki eğitim alt yapısı güçlenerek öğrencilerin daha sağlıklı ortamlarda eğitim-öğretime devam etmesi hedefleniyor.