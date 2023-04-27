Tarım ve Orman Bakanlığı İş Birliğiyle Köy Yaşam Merkezleri Arıcılık Kurslarına Ev Sahipliği Yapıyor

Isparta'da Arıcılık Kurslarıyla Çiftçilere Ek Gelir Kapısı Açılıyor

İl Genel Meclisi Kararıyla Isparta'da Arıcılık Faaliyetleri Destekleniyor

Arılı Kovanlar Köy Yaşam Merkezleri Arıcılık Kursiyerleriyle Buluştu

Isparta İl Özel İdaresi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından imzalanan protokol kapsamında, il genelinde arıcılığın geliştirilmesi ve çiftçilere ek gelir sağlanması amacıyla eğitim faaliyetleri düzenlenmeye başlandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Köy Yaşam Merkezi olarak belirlenen Ali, Güneyce ve Kayı köylerinde arıcılık kursları açıldı.Kurslara katılan ve başarılı olan 75 kursiyere, Isparta Vali Vekili Hamdullah Suphi Özgödek, İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur, Tarım ve Orman İl Müdürü Eyüp Adıgüzel, İl Özel İdaresi Yol Şube Müdürü Turgut Kara, köy muhtarları ve diğer yetkililerin katıldığı bir törenle toplamda 375 adet arılı kovan dağıtıldı.Projenin hedefi ise yıl sonuna kadar il genelinde 100 köy yaşam merkezinin açılarak halkın hizmetine sunulması olarak belirlendi. Köy Yaşam Merkezi Projesi kapsamında genel ve mesleki teknik kursların düzenlenmesi amacıyla ise Millî Eğitim Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında iş birliği protokolü imzalandı.